Hansa Rostock: André Breitenreiter warnt vor Stimmungskurzschluss gegen Großaspach

Trainer André Breitenreiter fordert von Hansa Rostock Sieg am Samstag gegen Großaspach. Ohne Dietze und Holten droht der Absturz. Was die Personalsituation und die Taktik ausmachen.

Am Samstag ist es für Hansa Rostock so weit: Die Kogge empfängt um 14 Uhr die SG Sonnenhof Großaspach im Ostseestadion. Trainer André Breitenreiter stellt klar, dass es keine Ausreden mehr gibt und ein Sieg zwingend erforderlich ist. Ein weiterer Fehler würde die Stimmung im Stadion endgültig kippen lassen.

Trainer André Breitenreiter verteidigt seine Mannschaft

André Breitenreiter rückt keinen Millimeter von seiner Equipe zurück. Trotz der schwierigen Situation bekräftigt der 53-Jährige seine Überzeugung in die Spieler. Er erklärt offen, dass es ihm schwer falle, dass nicht alle ihm glauben. Doch er sei bereit, die Verantwortung zu tragen.

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Der Trainer betont, dass dies keine leeren Worte sind. Seine positive Einschätzung der Trainingseinheiten und der bisherigen Leistungen ist nach eigener Aussage fest in ihm verankert. Er möchte keine Schönreden halten, sondern die Realität so akzeptieren, wie er sie sieht.

Dennoch reicht diese innere Überzeugung nicht aus, um Punkte zu gewinnen. Die Kogge hat in den letzten fünf Spielen nur einen einzigen Sieg feiern können. Breitenreiter verlangt daher, dass die Mannschaft die überzeugende Haltung in konkrete Ergebnisse auf dem Rasen umsetzt.

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Personelle Schwächung vor dem wichtigen Duell

Die Ausgangslage für das Spiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach wird durch Ausfälle erschwert. Rostock muss voraussichtlich auf den Mittelfeldspieler Benno Dietze verzichten. Dieser erlitt im Training einen Schlag auf die Wade, der seine Teilnahme am Samstag gefährdet.

Auch der Sturmspitze Emil Holten steht das Team nicht zur Verfügung. Der Star-Striker leidet weiterhin an Verletzungen am Knie und am Sprunggelenk. Dies schmälert die Offensive von Hansa Rostock signifikant vor dem direkten Duell.

Des Weiteren ist Leon Dajaku aufgrund seiner gelb-roten Karte im Spiel gegen Regensburg gesperrt. Eine wichtige Figur im Mittelfeld fehlt somit der Kogge. Positiv ist hingegen, dass Torwart Luca Unbehaun wieder eine Trainingseinheit absolviert hat. Er könnte die Chance auf eine Rückkehr in die Startaufstellung erhalten.

Klare Ansagen statt Beschönigung der Lage

Breitenreiter setzt auf Transparenz und direkte Kommunikation mit den Profis. Er möchte verhindern, dass eine schlechte Stimmung in der Kabine entsteht. Musik soll weiterhin laufen, um die Atmosphäre positiv zu halten. Die Spieler sollen nicht verstecken, sondern selbstbewusst nach vorn gehen.

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Der Coach sieht seine Aufgabe darin, die Motivation aufrechtzuerhalten, ohne die faktische Misere zu ignorieren. Er appelliert an die Spieler, den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren. Die nächste Chance zur Bestätigung der eigenen Arbeit bietet sich am kommenden Samstag im Heimspiel.

Konsequenzen und Blick nach vorn für die Kogge

Das Ergebnis des Spiels gegen die SG Sonnenhof Großaspach wird eine große Bedeutung für die weitere Saisonentwicklung haben. Ein Sieg könnte die Wende einläuten und die Confidence im Team stärken. Ein Verlust würde die Drucksituation auf André Breitenreiter und sein Team drastisch erhöhen.

Die Fans im Ostseestadion werden die Mannschaft unter Beobachtung stellen. Jeder Fehler wird wahrscheinlich härter kritisiert werden als zuvor. Der Trainer hat signalisiert, dass er den Rücken freihält, solange die Spieler ihre Arbeit auf dem Platz zeigen.

Letztlich zählt am Samstag nur das Ergebnis. Die theoretischen Vorteile im Training und die persönlichen Überzeugungen des Trainers müssen sich in dreiundneunzig Minuten beweisen. Hansa Rostock muss zeigen, dass es fähig ist, gegen Großaspach zu bestehen und Punkte zu holen.