Der FC Hansa Rostock gewinnt das Heimspiel gegen Großaspach mit 3:0. Trainer André Breitenreiter feiert seinen ersten Heimerfolg nach einem spannenden Spiel mit Elfmeter und späten Toren.

Der FC Hansa Rostock hat sein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II, der in Großaspach beheimatet ist, mit 3:0 gewonnen. Dieses Ergebnis bedeutet den ersten Heimsieg für Trainer André Breitenreiter bei der Kogge. Vor eigenem Publikum erlebten die Gäste aus Rostock jedoch eine herausfordernde Partie, die von Unsicherheit und einem lauten Echo der eigenen Fans geprägt war.

Spannungsvaner Verlauf mit Pfiffen zur Pause

Das Spiel zeigte zu Beginn keine hohe Dynamik. Nach vier Spielen ohne Sieg schlitterte Hansa Rostock mit viel Unsicherheit über das Spielfeld. Das Tempo war gering und die taktischen Ideen blieben aus. Trainer Breitenreiter versuchte mit drei Neulingen in der Startelf, die Atmosphäre zu verbessern: Jonas Dirkner, Lukas Wallner und David Kopacz durften starten. Dennoch blieb der gewünschte Aufschwung im ersten Drittel aus. Jonas Dirkner scheiterte aus kurzer Distanz am Torwart der Gäste, Maximilian Reule, der den Ball in der 15. Minute sicher hielt. Anschließend übernahmen die Gäste aus Großaspach zeitweise das Kommando.

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Hansas Torwart Philipp Klewin musste in der 17. Minute eingreifen, um ein Tor von Lukas Stoppel zu verhindern. Auch Elias Rahn traf nach einer Ecke nur die Latte in der 37. Minute. Aufgrund dieser chancenreichen Situation der Gegner pfiffen die Rostocker Fans ihre eigene Mannschaft gnadenlos aus. André Breitenreiter sagte nach der Pause, dass das Team am Boden war, die Schlüsselsituationen aber auf der eigenen Seite lagen.

Entscheidende Momente und Fehler des Schiedsrichters

In der zweiten Halbzeit gab es eine umstrittene Szene. Andreas Voglsammer köpfte den Ball ins Tor, doch Schiedsrichter Lennart Kernchen aus Hannover pfeift ab. Er entschied, dass der Gästetorwart Maximilian Reule den Ball bereits sicher hatte. Diese Entscheidung wurde später als Fehlentscheidung gewertet. Doch der Ärger blieb nicht lange bestehen, da Volkan Çeliktaş Andreas Voglsammer im Strafraum am Trikot zog. Dies führte zu einer Gelb-Roten Karte für den Großaspacher und einem Elfmeter für Hansa Rostock.

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Kenan Fatkic verwandelte den Elfmeter in der 63. Minute zum 1:0. Dieses Tor erlöste die Rostocker von dem Druck. Andreas Voglsammer entwickelte sich zum entscheidenden Mann der Partie. Er köpfte in der 78. Minute an den Pfosten. Kurz darauf bereitete er das zweite Tor vor. Maximilian Krauß zog von rechts zurück und legte den Ball für Voglsammer auf, der das 2:0 erzielte.

Später Treffer beendet Negativserie und Feiern in Rostock

Den Schlusspunkt setzte Maximilian Krauß, der als Joker eingewechselt wurde. In der Nachspielzeit der 90. Minute, konkret in der 90. Minute und 4 Sekunden, hämmerte er den Ball ins Kreuzeck. Damit stand das Endergebnis von 3:0. Andreas Voglsammer jubelte über die Erleichterung. Er betonte, dass genau ein solcher Sieg gebraucht wurde, um die Stimmung zu verbessern.

Mit diesem Sieg ist die Negativserie von vier Spielen ohne Dreier beendet. Die Mannschaft von der Ostsee feiert ihren zweiten Heimsieg der Saison. In der bevorstehenden Länderspielpause können die Spieler und der Trainerstab nun endlich durchatmen und sich auf die weiteren Aufgaben in der Liga vorbereiten. Der Weg über die eigenen vier Wände war schwierig, aber das Ergebnis zählt und bringt wichtigen Luft für die Rückrunde.