Hansa Rostock besiegt Penzliner SV mit 10:0 im Landespokal

Der FC Hansa Rostock erreicht das Viertelfinale des MV-Landespokals mit einem deutlichen 10:0-Sieg gegen den Penzliner SV. Trainer André Breitenreiter lobt die Leistung und plant Erholung für die Profis vor dem Drittliga-Auftakt.

Der FC Hansa Rostock hat das Achtelfinale im Mecklenburg-Vorpommern-Pokal mit einem souveränen 10:0-Sieg gegen den Verbandsligisten Penzliner SV für sich entschieden. Mit dieser klaren Vorstellung zog die Kogge direkt ins Viertelfinale ein und sicherte sich durch das massive Überangebot an Toren wahrscheinlich auch wertvolle Freizeit für die Profispieler. Trainer André Breitenreiter zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden mit der Darbietung seiner Mannschaft und betonte die Bedeutung des Ergebnisses für die Moral.

Trainer André Breitenreiter lobt Tordurst

André Breitenreiter verdeutlichte in einem Interview bei Hansa-TV, dass jedes erzielte Tor für die Stimmung der Truppe guttut. Der deutsche Fußballtrainer erklärte zudem, dass er sich Gedanken über die weitere Trainingsplanung machen müsse, da die Spieler vor allem nach Erholung und wenig Training verlangen. Breitenreiter ist sich sicher, dass die Profis sich diese Auszeit nach der dominanten Leistung absolut verdient haben. Dieser Freiraum kommt vor dem nächsten Drittliga-Spiel am kommenden Sonntag beim MSV Duisburg gelegen, wo die Rostocker etwas Luft zum Atmen brauchen.

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Neue Startaufstellung bringt taktische Vielfalt

Der FC Hansa Rostock stellte eine stark veränderte Elf gegenüber dem 3:0-Sieg gegen Großaspach auf. Trainer Breitenreiter nominierte neun Positionen neu, um Rotation zu fördern. Luca Unbehaun übernahm den Torhüterposten, Bernie Lennemann begann erstmals unter der Ägide von Breitenreiter in der Startelf und Peter Kiedl führte die Angriffe an. Lennemann erzielte bereits in der neunten Minute die Führung, indem er den Ball flach ins Netz schob. Dies markierte den Beginn eines extrem effizienten ersten Halbabschnitts für die Rostocker.

Bernie Lennemann und Peter Kiedl dominieren

In der achtzehnten Minute legte Yannic Michaelis die 2:0-Führung nach, nachdem er einen Doppelpass mit Bernie Lennemann perfektioniert hatte. Drei Minuten später folgte mit dem 3:0 der nächste Treffer durch Yannic Michaelis. Peter Kiedl sorgte für die Vorentscheidung, indem er in der 38. Minute einschob und kurz darauf, in der 44. Minute, nach einem Freistoß traf. Damit stand es zur Pause 5:0 für den FC Hansa Rostock, was die Überlegenheit der Profis unterstrich.

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Dajaku und Niklas Kölle setzen Akzente

Auch nach der Pause hielt die Torflut an. In der 64. Minute schoss ein Spieler den Ball zum 6:0 in den Winkel, gefolgt von einem Kopfball von Kopacz zum 7:0 in der 74. Minute. Bernie Lennemann vollendete sein persönliches Triple in der 80. Minute. Dajaku fügte in der 82. Minute ein Doppelpack hinzu. Den Schlusspunkt in der 88. Minute setzte Niklas Kölle mit seinem ersten Pflichtspieltor für den FC Hansa Rostock. Der Verteidiger freute sich besonders über diesen Erfolg, da er in den vergangenen Wochen oft Pech beim Abschluss hatte.

Weitere Pokalergebnisse und Ausblick

Neben dem 10:0 des FC Hansa Rostock fielen in den übrigen Spielen des Achtelfinals weitere hohe Siege. Der FC Mecklenburg Schwerin verlor gegen den Greifswalder FC mit 1:3 nach Verlängerung. Das Spiel zwischen SV Plate und FSV Bentwisch endete 0:7. Weitere Ergebnisse umfassten einen 1:3-Sieg des Grevesmühlener FC gegen SV Görmin, einen 1:4-Sieg des Rostocker FC bei FC Rot-Weiß Wolgast und einen 0:4-Auswärtssieg des 1. FC Neubrandenburg bei Penkuner SV Rot-Weiß. Die TSG Neustrelitz besiegte SV Sukow mit 7:0, während FC Schönberg 95 SV Burg Stargard 09 mit 5:3 nach Verlängerung schlug.