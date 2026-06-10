Hansa Rostock bindet Lukas Wallner langfristig

Innenverteidiger Lukas Wallner bleibt bei der Kogge und möchte seinen Platz in der Startelf zurückerobern. Der Österreicher hat sich schnell einen Stammplatz erkämpft und gilt als kopfballstärkster Spieler im Drittliga-Team.

Hansa Rostock hat eines seiner vielversprechendsten Defensiv-Talente auf lange Sicht an den Verein gebunden: Innenverteidiger Lukas Wallner bleibt bei der Kogge . Der 23-jährige Österreicher war im Sommer 2025 von Hannover 96 II nach Rostock gewechselt und hat sich schnell einen Stammplatz erkämpft.

In seiner ersten Saison kam er auf 20 Einsätze, erzielte zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Eine solide Bilanz für einen Innenverteidiger. Doch dann folgte ein herber Dämpfer: Eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zwang ihn zu einer Pause von fast vier Monaten. Nun ist er aber wieder zurück und möchte seinen Platz in der Startelf zurückerobern.

Die Konkurrenz heißt Ahmet Gürleyen und Florian Carstens. Wallner gilt intern als kopfballstärkster Spieler im Drittliga-Team, eine Qualität, die Spiele entscheiden kann - sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Wallner selbst macht klar, warum er bei Hansa Rostock bleiben möchte: "Ich fühle mich bei Hansa und in Rostock sehr wohl. Vom ersten Tag an hatte ich großes Vertrauen und die Möglichkeit, mich sportlich weiterzuentwickeln.

Deshalb war die Entscheidung für mich klar. Ich möchte weiterhin meinen Beitrag leisten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam mit unseren Fans viele schöne Momente erleben können.

" Auch Sportdirektor Amir Shapourzadeh traut dem Österreicher viel zu: "Lukas hat sich bei uns sehr gut entwickelt und schnell gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Mit seiner Spielstärke, seiner Athletik und seiner Mentalität passt er sehr gut zu uns. Dazu bringt er mit seiner enormen Kopfballstärke Qualitäten mit, die uns sowohl defensiv als auch offensiv helfen. Wir freuen uns sehr darauf, den gemeinsamen Weg mit ihm weiterzugehen.





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