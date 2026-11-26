Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Hansa Rostock wegen Raketen auf dem Spielfeld. Der Drittligist muss mit einer hohen Geldstrafe rechnen.

Der DFB-Kontrollausschuss hat Ermittlungen gegen den Drittligisten Hansa Rostock eingeleitet und den Klub zu einer Stellungnahme aufgefordert. Hintergrund sind Raketen, die beim Spiel gegen den MSV am Sonntag auf das Spielfeld flogen. Für Hansa Rostock droht nun eine deutliche Geldstrafe.

Der Kontrollausschuss handelt, weil der Verband die Strafen für Raketen auf dem Spielfeld vor dieser Saison verschärft hat. Deshalb muss die Kogge aus Rostock mit einer krassen Geldstrafe rechnen. Parallel arbeitet der Klub den Vorfall intern auf.

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Raketen und Bengalos beim Spiel gegen den MSV

Der Vorfall begann nach gerade einmal 30 Sekunden, als die erste Rakete aus dem Hansa-Gästeblock auf den Rasen flog. Sie schlug nur wenige Meter neben MSV-Profi Can Coskun ein. Daraufhin stoppte Schiedsrichter Konrad Oldhafer (31) die Partie.

Kurz darauf flogen zwei weitere Raketen auf das Spielfeld. Eine landete im Mittelkreis, in unmittelbarer Nähe von Hansa-Spieler Jonas Dirkner. Oldhafer holte daraufhin beide Mannschaften vom Platz.

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Im Rostocker Fanblock brannten zudem zahlreiche Bengalos, und dichter Rauch zog durch die Arena. Zwölf Minuten lang ging auf dem Platz nichts mehr. Der Fall zeigt, wie eng Sicherheit im Stadion, Fanverhalten und Verbandsrecht miteinander verbunden sind.

Stellungnahme von Hansa Rostock zum Vorfall

Hansa Rostock bezog nach dem Spiel deutlich Stellung. Der Klub erklärte, dass Raketen auf dem Spielfeld und in unmittelbarer Nähe von Spielern gelandet seien, was inakzeptabel sei und erhebliche Gefahren berge.

Der Verein prüft nun intern, wie hoch mögliche Strafzahlungen ausfallen könnten. Damit setzt sich Hansa Rostock mit den Folgen eines Vorfalls auseinander, der aus dem eigenen Gästeblock ausging.

DFB-Kontrollausschuss verhängt Strafen gegen Hansa

Der DFB-Kontrollausschuss kann für Raketen auf dem Spielfeld hohe Geldstrafen verhängen, und die Regeln wurden vor dieser Saison verschärft. Für Hansa Rostock bedeutet das, dass die Summe deutlich höher ausfallen kann als in früheren Fällen.

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Die Bilanz der vergangenen Spielzeit zeigt das Ausmaß. Wegen 24 Vorfällen verhängte der Verband Strafen von insgesamt 260.905 Euro gegen die Mecklenburger.

Für den Verein hat dies direkte finanzielle Folgen, denn Vorfälle im Stadion werden unabhängig von ihrer Ursache dem Klub zugerechnet. Die Entscheidung des Kontrollausschusses steht noch aus, da die Ermittlungen gerade erst eingeleitet wurden und der Klub zunächst Stellung nehmen muss.