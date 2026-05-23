Hansa Rostock gedenkt vor dem Landespokalfinale mit Schwarz-Trauerbändern: Stößt der SV Pastow auf einen siebten Landespokalsieg?

Zuletzt hat der SV Pastow den MV-LandespokalIndianer opgebouwd, nachdem die Dorffußballer im Finale gegen Greifswald mit 2:1 gewonnen haben. Mit dem Sechstligisten Hansa Rostock spielt man heute (Freitag) eine Partie für Risse und Schaukeln, die vor dem Finale stattgefunden haben. Im Vorfeld des Spiels wird mourniert und die Bedeutung des Sieg für die Sportabteilung und die Vereinskasse betont. Wer hat die Chance, damit zu stoßen und auf einen siebten Landespokalsieg zu kommen?

Schwarze Trauerbänder am Ärmel, schwarze Aufwärmshirts mit der Aufschrift „In tiefer Trauer um Moritz“. Hansa Rostock gedenkt vor dem MV-Landespokalfinale gegen den SV Pastow seines verstorbenen Fans Moritz (37), der beim Auswärtsspiel in Saarbrücken aus dem Fanblock gestürzt war und am Mittwoch seinen Verletzungen erlag.

Am Ende steht ein 3:0-Sieg, der zwölfte Landespokalsieg der Vereinsgeschichte – und mehr als 200.000 Euro Preisgeld für die Vereinskasse. Für den Sechstligisten aus Pastow begann der Ausflug nach Greifswald bereits um 8.30 Uhr. Gemeinsames Frühstück, dann im Doppeldecker ins Volksstadion. Größer wird es nicht für die Dorffußballer.

Mit dem dritten Torhüter Philipp Klewin im Kasten übernimmt der Favorit von Beginn an die Kontrolle





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hansa Rostock SV Pastow MV-Landespokalfinale #13 Landespokalsieg Madejski-Stadion Zweitligist Torschützenkönig Philipp Klewin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daniel Brinkmann bleibt Trainer bei Hansa RostockFußball-Drittligist FC Hansa Rostock geht mit Trainer Daniel Brinkmann auch in die kommende Saison. Das haben die Mecklenburger trotz des verpassten Aufstiegs am Donnerstag bekräftigt.

Read more »

FC Hansa Rostock Fan ist tot, nachdem er bei Auswärtsspiel gestürzt warEin Fan des FC Hansa Rostock ist nach einem schweren Sturz bei einem Auswärtsspiel in Saarbrücken tot. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kämpfte später um sein Leben.

Read more »

Hansa Rostock trauert: Fan nach Tribünensturz gestorbenWie der Fußball-Drittligist Hansa Rostock am Donnerstag mitteilte, ist der während des letzten Saisonspiels in Saarbrücken schwer gestürzte Hansa-Fan verstorben.

Read more »

MV-Landespokalfinale 202XX: Pastow vs. HansaSportlicher Leiter Tom Kleiminger glaubt an eine Chance für Pastow, aber Kapitän Franz Pfanne betont die maximale Ernsthaftigkeit von Hansa Rostock.

Read more »