Hansa Rostock sichert sich gegen Schlusslicht Havelse einen verdienten 2:0-Sieg. David Kopacz und Andreas Voglsammer treffen, Cheftrainer André Breitenreiter fehlt krank.

Der FC Hansa Rostock gewinnt Pflichtspiele gegen den SV Havelse mit einem klaren 2:0-Erfolg, obwohl Cheftrainer André Breitenreiter auf der Bank fehlt. Er muss wegen einer schweren Erkältung pausieren und überlässt dem 46-jährigen Co-Trainer Timo Struckmeier die Verantwortung an der Seitenlinie. Struckmeier reagiert auf die Abwesenheit seines Chefs, indem er die Startelf gleich um vier Positionen umstellt. Benno Dietze, David Kopacz, Niklas Kölle und Leon Dajaku rücken neu ins Team und sorgen von Beginn an für Offensivdrang.

Kopacz und Struckmeier setzen Akzente

Leon Dajaku und David Kopacz initialisieren den Druck bereits in den ersten Minuten. Dajaku nutzt die linke Seite, um sich durchzusetzen und legt den Ball perfekt in die Mitte. Kopacz steht freistehend, verpasst aber die erste große Chance und stolpert den Ball ins Aus in der 12. Minute. Rostock greift dieses Mal über die rechte Seite an. Kopacz zieht ab und trifft platziert zum 1:0. Es ist sein erster Treffer im Trikot von Hansa. Der SV Havelse versteckt sich nicht im Feld und hält ordentlich dagegen, aber die klaren Chancen verbleiben bei Rostock.

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Voglsammer erhöht nach Flanke und Fehler

Andreas Voglsammer hat in der ersten Halbzeit eine eigene Chance in der 38. Minute. Nach einer Flanke steigt er hoch, köpft den Ball jedoch haarscharf am Tor vorbei. Das Spiel bleibt überschaubar, aber die Pausenführung ist verdient. Nach der Pause wiederholt sich das Muster: Andreas Voglsammer bekommt eine zweite Chance. Auch diese nutzt er sicher. Nach einem Fehler in der Havelser Hintermannschaft ist der Angreifer zur Stelle und köpft zum 2:0 in der 56. Minute ein. Die Führung steht und die Partie dreht sich endgültig in Rostocks Richtung.

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Kontrolle und Blick auf das Saisonziel

Hansa Rostock kontrolliert das Spiel im weiteren Verlauf, ohne nochmals richtig aufdrehen zu müssen. Den Havelsern fehlen die Mittel zum Entgegnen, während Rostock nichts mehr anbrennen lässt. Die Pflicht ist damit erfüllt. Für das Ziel von zwölf Punkten bis Weihnachten müssen die Ostseestädter jedoch in den kommenden Spielen gegen stärkere Gegner mehr abrufen. Der Sieg ist ein wichtiger Schritt, aber die Anforderungen steigen mit jedem Spiel.