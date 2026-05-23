Hansa Rostock gewinnt den MV-Landespokal gegen SV Pastow Team unter Trainer Frank Pagel feiert zwölften Landespokalsieg der Vereinsgeschichte mit einem klaren 3:0-Sieg

In einem spannenden Finale hat Hansa Rostock gegen SV Pastow aus der Westfalenliga gewonnen und somit den MV-Landespokal gewonnen. Ein klarer 3:0-Sieg bringt dem Team unter Trainer Frank Pagel den zwölften Landespokalsieg der Vereinsgeschichte. Der Rückrunden-Gewinn sichert auch das Ticket für den DFB-Pokal 2026/27. Über 200.000 Euro fließen in die Vereinskasse.

Hansa Rostock gewinnt den MV- Landespokal gegen SV Pastow Ein klarer 3:0-Sieg sichert dem Team unter Trainer Frank Pagel den zwölften Landespokal sieg der Vereinsgeschichte. Der Rückrunden-Gewinn sichert auch das Ticket für den DFB-Pokal 2026/27.

Über 200.000 Euro fließen in die Vereinskasse. Sport präsentiert unter anderem: - Freundschaftsspiel zwischen Paderborn 07 und Borussia Dortmund 20.06.2022, 18:30 Uhr - Comeback-Spekulation für Philipp Lahm und Howedes bei Bayern 26.06.2022, 15:30 Uhr - Olympiade Tokio 2020 - Deutschlandwette 05.08.2021, 19:30 Uh





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