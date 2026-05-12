Hansa Rostock hat die schlechtesten Karten im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga

Hansa Rostock hat im Vergleich zur Konkurrenz die schlechtesten Karten im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Obwohl sie bereits an der Tabellenspitze lang durchgewonnen haben und den Meistertitel sicher haben, ist Energie Cottbus auf Platz zwei für Hansa nicht mehr einholbar. Jetzt geht es nur noch um das Erreichen von Platz drei - und damit um die Qualifikation für die Relegation.

Klar, Hansa Rostock hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Vergleich zur Konkurrenz die schlechtesten Karten. Zwar gewann die "Kogge" am vergangenen Sonnabendist an der Tabellenspitze längst durch und hat den Meistertitel sicher.

Auch Energie Cottbus auf Platz zwei ist für Hansa nicht mehr einholbar. Jetzt geht es nur noch um das Erreichen von Platz drei - und damit um die Qualifikation für die Relegation. Derzeit ist Rostock Fünfter mit 64 Punkten. Mit je drei Zählern Rückstand auf den Dritten Duisburg und den Vierten Essen.

Aber: Hansa hat gegenüber beiden Teams die bessere Tordifferenz.

"Ich freue mich sehr darüber, dass wir noch leben. Und ich bin glücklich, dass es im letzten Spiel noch mal um was geht", sagt Coach Brinkmann. Und weiter: "Dass die Situation nicht einfach ist, ist logisch. Aber die Chance ist da.

Wir wollen das Spiel in Saarbrücken einfach gewinnen und dann mal schauen, was am Ende dabei herauskommt. Der Traum muss uns erlaubt sein.





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