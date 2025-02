Hansa Rostock kassiert 0:5 in Mannheim und Trainer Brinkmann ist sauer

Hansa Rostock hat sein Pflichtspiel in Mannheim mit einer 0:5-Niederlage gegen die Mannheimer SV abgeschlossen. Trainer Brinkmann zeigte sich nach dem Spiel sehr enttäuscht von dem schwache Auftritte seiner Mannschaft.

Fussball Hansa Rostock Mannheim

