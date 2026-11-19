Der FC Hansa Rostock setzt sich vehement gegen die Aufstockung der 3. Liga auf 22 Mannschaften zur Wehr. Der Verein warnt vor massiven finanziellen und sozialen Folgen für die Fans und kritisiert den Interessenkonflikt der Verbände. Die Kogge fordert sofortige Änderungen und warnt vor Vertrauensverlust im Fußball.

Der FC Hansa Rostock hat einen offenen Konflikt mit den führenden Fußballverbänden in Nordostdeutschland und dem Deutschen Fußball-Bund entfacht. Michael Meier, der Vorstandsvorstand für Nachwuchs und Vereinswesen, kritisiert die aktuellen Reformdebatten um die Struktur der Regionalliga und der 3. Liga als reinen Bestandsschutz für die Verbände. Meier macht deutlich, dass die angestrebte Aufstockung auf 22 Mannschaften mit fünf Aufsteigern den Interessen der Vereine und Fans widerspricht. Die Kogge sieht die Legitimität des Reformprozesses durch das Verhalten der Verbandsspitze gefährdet.

Kritik an Verbandsstruktur und 22/5-Modell

Michael Meier äußert die klare Einschätzung, dass es bei den aktuellen Plänen primär um den Erhalt der Machtstrukturen der Regionalverbände geht. Meier zufolge dient die Lösung nicht der fairen Wettbewerbsordnung, sondern sichert den Bestand der eigenen Ligen. Der 39-jährige Vorstandsvorstand unterstreicht, dass die aktuelle Diskussion um die Aufstockung der Liga auf 22 Teams keine sportliche Notwendigkeit widerspiegelt. Stattdessen sieht er darin einen strategischen Schritt der Verbände zur Sicherung ihrer eigenen Existenz.

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Die Situation eskalierte auf dem jüngsten Verbandstag des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV). Dort trat Ralph-Uwe Schaffert, der Nordverbandspräsident und DFB-Vizepräsident, in einer Rolle auf, die Meier als skurril und widersprüchlich beschreibt. Schaffert nutzte die Bühne für ein leidenschaftliches Plädoyer für die 22/5-Regelung. Meier interpretiert dieses Auftreten als Versuch, die Existenz des Norddeutschen und des Nordostdeutschen Fußballverbandes durch die Aufstockung zu sichern. Dieser Konflikt offenbart tiefe Spannungen zwischen dem verbandlichen Fokus und den Interessen der einzelnen Klubs.

Widersprüche bei der Abstimmung zur Liga

Ein weiterer Kritikpunkt von Hansa Rostock betrifft die widersprüchlichen Positionen innerhalb der Verbände. Ronald Maul, der Vorstandsvorsitzende von Hansa Rostock, war am Dienstag beim Treffen der Ostklubs mit dem DFB-Boss Neuendorf vor Ort. Maul stellt fest, dass es bei der Diskussion kaum eine Stimme gab, die sich gegen das sogenannte Kompassmodell positionierte. Dieses Modell sieht vor, dass künftig vier Meister direkt in die 3. Liga aufsteigen können, basierend auf kürzesten Fahrtstrecken.

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Die bundesweite Abstimmung im Sommer ergab eine klare Mehrheit für diese Struktur. Auch im Nordosten sprach sich eine Mehrheit für dieses Modell aus. Ronald Maul findet es daher befremdlich, dass sich drei Stunden später die Meinungen in alle Richtungen wandelten. Plötzlich wurden 22/5 und die Aufstockung der 3. Liga als charmante Lösung gepriesen. Diese schnelle Kehrtwende untergräbt die Seriosität des vorherigen Abstimmungsverfahrens. Die Fans und Vereine fragen sich, woran sie sich bei zukünftigen Entscheidungen noch orientieren können.

Folgen für Fans und Vereine bei Aufstockung

Der FC Hansa Rostock weist darauf hin, dass die vermeintlichen Mehreinnahmen für Drittligisten bei einer Aufstockung trügerisch sind. Zwar bringen zwei zusätzliche Heimspiele Einnahmen, doch die Kosten pro Spiel liegen bei 100.000 Euro. Eine Aufstockung der Liga auf 22 Mannschaften hätte massive finanzielle und logistische Folgen für alle Teilnehmer. Jeder Drittligist müsste künftig 42 statt bisher 38 Ligaspiele bestreiten. Dies erhöht die Belastung für Vereine und Spieler erheblich.

Neben den direkten Kosten steigt die Anzahl der englischen Wochen von fünf auf neun. Ronald Maul listet als weiteres Problem die zusätzlichen Reisekosten und die wenigeren Drittveranstaltungen im eigenen Stadion auf. Die finanzielle Last verteilt sich dabei nicht gleichmäßig, sondern trifft vor allem die klaren Strukturen der unteren Ligen. Der Verein warnt davor, dass diese Veränderungen die Wettbewerbsfähigkeit der Teams schwächen könnten. Die langfristigen Folgen für den deutschen Fußball sind nach Ansicht von Rostock schwer absehbar.

Soziale Belastung und Forderungen an den Verband

Die Hauptlast dieser Reform trägt aus Sicht der Rostocker die Fangemeinde. Fans müssten häufiger unter der Woche reisen und weiteren Urlaub nehmen, um die Spiele zu verfolgen. Michael Meier befürchtet, dass sich die Zuschauerzahlen auf noch mehr Spiele verteilen, da die Fans ihre Kosten- und Zeitbudgets nicht unbegrenzt erhöhen können. In einer Region mit vergleichsweise geringeren Einkommen und steigenden Lebenshaltungskosten ist die Belastungsgrenze vieler Fans nicht unbegrenzt. Dies gefährdet die soziale Basis des Vereins.

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Hermann Winkler vom Nordostdeutschen Fußball-Verband hat seine Position bereits geändert und schwenkt auf die 22/5-Lösung um. Diese Kehrtwende des eigenen Landesverbands ist für Hansa Rostock besonders enttäuschend. Der Verein warnt in einem Papier, dass das Vertrauen in den Reformprozess dadurch gefährdet wird. Die Kogge fordert einen sofortigen Sinneswandel bei den Verbandsoberen und betont, dass Reformen fair für alle sein müssen.

Schlussstatement zur Glaubwürdigkeit

Das Schlussstatement des FC Hansa Rostock ist eindeutig und kritisch. Die Kogge stellt die Frage, für wen diese Reformen eigentlich durchgeführt werden. Gehen die Interessen der Verbände über den Willen der Vereine und die Bedürfnisse der Fans? Rostock lehnt jede Lösung ab, die diese Hierarchie umkehrt. Der Verein fordert eine faire Lösung, die die Realität der Vereine berücksichtigt. Ohne eine solche Anpassung droht der weitere Vertrauensverlust in die sportliche Führung.

Michael Meier unterstreicht, dass der Erhalt bestehender Verbandsstrukturen nicht auf Kosten der Gemeinschaft gehen darf. Die Kogge bleibt bei ihrer Forderung nach einer Reform, die den Fans und Mitgliedern dient. Die aktuelle Dynamik zeigt, dass die Spannungen zwischen Verbandsspitze und den Basisvereinen weiter zunehmen werden. Ohne eine transparente und faire Verhandlungslösung wird der Konflikt weiter anhalten. Die Zukunft der Regionalliga und 3. Liga hängt von der Bereitschaft der Verbände ab, den Willen der Vereine ernst zu nehmen. Hansa Rostock wird die Kritik an der aktuellen Linie weiter vorantreiben und Druck aufbauen.