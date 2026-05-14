Hansa Rostock muss in der Bundesliga an diesem Samstag (13.30 Uhr) in Saarbrücken gewinnen, um den Relegationsrang zu sichern. Drei Punkte fehlen, gleichzeitig müssen Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg patzen. Nur hoffen reicht nicht. Hansa braucht den eigenen Sieg.

Die reguläre Saison entscheidet sich in 90 Minuten. Am Samstag (13.30 Uhr) muss Hansa Rostock in Saarbrücken gewinnen – sonst endet der Traum vom Relegationsrang .

Drei Punkte fehlen. Gleichzeitig müssen Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg patzen. Nur hoffen reicht nicht. Hansa braucht den eigenen Sieg.

Ein frühes Tor – und auch in Essen und Duisburg würde das Rechnen beginnen.

"Das würde sicher etwas mit den Konkurrenten machen. Im Fußball ist alles möglich", sagt Daniel Brinkmann. Und er hofft, dass "der Fußballgott im Hansa-Trikot schläft". Die Zahlen sprechen nicht unbedingt für Hansa.

Elf Begegnungen gab es mit Saarbrücken in der 3. Liga. Drei Siege für Rostock. Vier Unentschieden.

Auch. Brinkmann sagt: "Wir haben bis zum letzten Tag die Möglichkeit, uns ein klares Bild von den Spielern zu machen.

". Und ergänzt: "Es kann bei ein, zwei oder drei Spielern noch zu einer anderen Meinungen kommen.

", hat er sich ausgetauscht. Der habe ihm geraten, ruhig zu bleiben.

Schließlich sei auch er im dritten Jahr aufgestiegen. Genauer gesagt nach zwei Jahren und vier Monaten. Am 22. Mai 2021 (Saison 2020/21) sicherte er mit einem 1:1 am letzten Spieltag gegen den VfB Lübeck den direkten Wiederaufstieg





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hansa Rostock Saarbrücken Bundesliga Relegationsrang Sieg Trikot Fußballgott Spieler Möglichkeiten Ruhe Wiederaufstieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hansestädter slaan Lille in BBL-Play-In-SerieImmer vor zwei Wochen siegte Ludwigsburg zu Hause gegen Rostock mit 75:61, aber diese Niederlage folgte für den Hanse-Team. Trotzdem ist Rostock in der Play-In-Serie dran.

Read more »

Nun, das ist krasse „Samurai-Attacke“In dem Spiel der Rostock Seawolves und der MHP Riesen setzte sich dieuhekk, die Hansestadt Rostock, deutlich durch und gewann mit 91:71.

Read more »

Process in Rostock for Fabian's Murder Case Continued with Father of Victim as WitnessThe case of a 8-year-old boy, Fabian, who was brutally murdered in October 2022 has been ongoing in the Rostock Court. The case is scheduled for further hearing on Wednesday with the main topic of this hearing being the witnesses who would be taking the stand. The defendant being protected by Fabian's father and being in custody at the time of the murder, the relationship before that and the events have been highly disputed.

Read more »

Hansa-Kapitän Fanz Pfanne sucht Ruhe vor Hass-NachrichtenFanz Handtäner des fc Hansa 04 bat die Fans nach einem unglücklichen Elfmeter seine Mitspieler zerlegen. Einige vodomknten jedoch Hass-Kommentare.

Read more »