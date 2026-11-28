Hansa Rostock gewinnt pflichtgemäß gegen den FC St. Pauli. Trainer André Breitenreiter fehlt krank. Co-Trainer Timo Struckmeier übernimmt das Team.

Hansa Rostock errang am vergangenen Wochenende den dringend benötigten Pflichtsieg im Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Das Ergebnis von drei zu zwei Punkten war zwar nicht von besonderer künstlerischer Glanzleistung geprägt, erfüllte jedoch exakt die taktische Vorgabe der Vereinsführung. Die Kieler Schanze verwandelte sich in einen sicheren Hafen für die drei Zähler, obwohl die Mannschaft ohne ihren eigentlich zuständigen Cheftrainer André Breitenreiter auflief. Diese Leistung unterstreicht eine bemerkenswerte Serie, in der die Kogge auch ohne den leitenden Coach Punkte sammelt.

Chronologie des Trainingsleiter-Ausfalls

Die entscheidende Information traf am Morgen des Spieltages um exakt 8.45 Uhr ein und löste eine Kette von Entscheidungsprozessen aus. Erst einige Stunden später, nach dem Abpfiff, war das Ausmaß des Erfolges vollständig klar. Die Mannschaft gewann ohne den fieberkranken André Breitenreiter, was auf die tiefe Verankerung der taktischen Disziplin im Kader hinweist. Diese Niederlage war erwartbar, aber sie beendete keine positive Entwicklung. Im Gegenteil, sie festigte eine kuriose, aber erfolgreiche Hansa-Bilanz in der aktuellen Saison. Dreimal fehlte bisher der Cheftrainer und jedes Mal blieb die Kogge ungeschlagen. Diese statistische Anomalie zeugt von der mentalen Stärke des Teams.

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Erst am Tag des Spieltages wurde final bestätigt, dass Co-Trainer Timo Struckmeier die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen muss. Er muss sich auf die Führung eines Traditionsklubs einstellen, der hohe Erwartungen an die eigenen Leistungen knüpft. Struckmeier gab an, dass André Breitenreiter ihn um Viertel vor neun informierte, dass eine Teilnahme am Spielgeschehen gesundheitlich unmöglich sei. Breitenreiter wollte keinen unnötigen Stress für das Team generieren, indem er versuchen würde, sich durchzureden. Daraufhin entschied er sich, alle Beteiligten zeitnah über seinen Ausfall zu informieren. Trotz dieses plötzlichen Wechsels trat bei den Spielern keine Hektik oder Verunsicherung auf.

Taktische Kontinuität unter Struckmeier

Der vorbereitete Matchplan für das Duell mit dem FC St. Pauli stand bereits fest, bevor der Ausfall des Cheftrainers bekannt wurde. Diese Vorbereitungssicherheit ist ein wesentlicher Faktor für den reibungslosen Ablauf der Partie. Co-Trainer Timo Struckmeier betonte, dass die taktischen Grundlagen bereits vorher geklärt waren. Die letzten Details wurden kurzfristig zwischen ihm und der medizinischen Abteilung abgestimmt. Auch während der Halbzeitpause wurde der Kurzkontakt über WhatsApp aufrechterhalten, um notwendige Anpassungen vorzunehmen. Dies zeigt die hohe Professionalität der Trainingsstabes.

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Der FC St. Pauli trat somit gegen ein eingespieltes System an, das nicht von der personellen Änderung am Rand des Spielfeldes abhing. Struckmeier musste lediglich die Rolle des temporären Anführers übernehmen, ohne die Grundstruktur zu verändern. Die Spieler vertrugen den Wechsel des technischen Leiters problemlos, da sie die Anweisungen bereits kannten. Dies entlastete die jungen Spieler in der Startelf, die auf zusätzliche Erklärungen verzichten konnten. Der Fokus blieb auf der Ausführung der bekannten Strategien gegen den direkten Gegner. Die Kontinuität im Training hat sich hier eindeutig ausgezahlt.

Bilanz ohne Cheftrainer und neue Akteure

Es ist nun das dritte Mal in dieser Spielzeit, dass Hansa Rostock ohne den eigentlichen Cheftrainer auskommen muss. Die vorherigen Beispiele zeigen ein sehr robustes Leistungsvermögen der Mannschaft. Zuvor gewann die Kogge mit drei zu zwei Toren gegen die Reserve des VfB Stuttgart. Anschließend folgte ein unentschiedenes Ergebnis von einem zu einem gegen Rot-Weiss Essen. Nun folgte der dritte Erfolg gegen den FC St. Pauli. In diesen drei Partien ohne Breitenreiter erzielte das Team zwei Siege und ein Remis. Dies entspricht einer Ausbeute von insgesamt sieben Punkten aus möglichen neun.

Sturm-Routinier Andreas Voglsammer trug maßgeblich zum Erfolg bei und erzielte mit seinem sechsten Saisontreffer in der 56. Minute die entscheidende Führung. Sein Treffer klärte das Ergebnis zugunsten von Rostock. Auch er musste über die kuriose Serie lächeln, die sich bisher abzeichnet. Voglsammer gab zu, dass die Spieler natürlich wünschen, dass der Cheftrainer auch auf der Trainerbank anwesend ist. Für ihn war dies eine völlig klare Sache, die keine Zweifel an der Unterstützung des gesamten Stabes aufkommen ließ. Die Motivation der Spieler bleibt unangetastet von den personellen Änderungen an der Bande. Sie fokussieren sich auf die Ergebnisse und nicht auf die Umstände.

Während Co-Trainer Timo Struckmeier taktische Anweisungen gab, baute der Traditionsklub auch auf dem Rasen kräftig um. Vier Spieler rückten neu in die Startelf und bekamen die Chance, ihre Leistungen unter Beweis zu stellen. David Kopacz, Benno Dietze, Niklas Kölle und Leon Dajaku erhielten das Vertrauen der Co-Trainer-Stabes. Vor allem David Kopacz nutzte seine opportunity gewaltig. Er erzielte in der 23. Minute sein erstes Ligator für Hansa Rostock. Dieser Erfolg gab dem Team früh Sicherheit und ermöglichte eine kontrollierte Spielgestaltung. Kopacz profitierte von der Umstellung und zeigte seine Qualitäten.

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Profianspruch und Zukunftsausblick

Dass David Kopacz plötzlich wieder von Beginn an auflaufen durfte, änderte an seiner beruflichen Einstellung nichts. Er glaubt fest daran, dass man als Profi genug bereit sein muss, jederzeit einsatzfähig zu sein. Für ihn ist es egal, ob man auf der Bank sitzt oder von Anfang an spielt. Diese mentale Haltung ist für den Verein von unschätzbarem Wert, da sie die Konkurrenzsituation im Kader gesund erhält. Die Spieler akzeptieren die Rotation und sehen sie als Chance zur Verbesserung. Dies schafft eine positive Atmosphäre im Team, die über die Ergebnisse hinausgeht.

Die nächsten Spiele werden zeigen, ob diese Serie der Erfolge ohne André Breitenreiter fortgesetzt werden kann. Die Fans und die Vereinsführung rechnen mit weiterer Stabilität. Der FC St. Pauli ist bezwungen, doch die Anforderungen steigen in den folgenden Wochen an. Die Mannschaft muss ihre aktuelle Form in weitere Partien übertragen. Die Gesundheit des Che coaches ist dabei ein wichtiger Faktor, der die volle Kontrolle über das Geschehen ermöglicht. Bis dahin beweist die Truppe um Struckmeier und Kopacz ihre Stärke. Die Punkte sind geholt, die Qualifikation rückt in greifbare Nähe. Der Weg führt weiter durch die Liga mit diesem robusten Kollektiv.