Hansa Rostock und das Naderi-Erbe: Wie der Abzug den Aufstiegstraum beeinflusste

Nach dem Transfer von Stürmer Ryan Naderi zu den Glasgow Rangers blickt Hansa Rostock auf eine enttäuschende Saison zurück. Trainer Danny Röhl analysiert, welche Lücke der Stürmer hinterlassen hat und wie es für den Spieler in Schottland weitergeht.

Hansa Rostock befindet sich in einer umfassenden Umbruchphase. Der Drittligist strebt für die kommende Saison den Aufstieg an, nachdem man in der abgelaufenen Spielzeit nur knapp den Sprung verpasste.

Ein zentrales Thema dabei ist der Abgang von Stürmer Ryan Naderi im Winter, der für sechs Millionen Euro zu den Glasgow Rangers wechselte. Hansa-Coach Danny Röhl äußert sich dazu: Es sei schwierig, im Nachhinein zu beurteilen, ob der Verkauf den Ausschlag gab. In der Rückrunde gab es schmerzhafte Punktverluste gegen Teams wie Schweinfurt, Cottbus und Viktoria Köln. Da hätte die Präsenz, Power und Torgefahr des Sturm-Tanks Naderi sicher gutgetan.

In Glasgow ist man dennoch sehr zufrieden mit dem Neuzugang. Röhl beschreibt Naderi als brutalen Spieler mit hoher Laufintensität und gutem Raumverständnis. Sein Fazit nach den ersten Monaten: Ryan habe einen sehr positiven Impact auf die Mannschaft, er habe die Erwartungen nicht übertroffen, aber genau das gezeigt, was man in ihm gesehen habe. Verbesserungspotenzial gebe es dennoch, vor allem brauche Naderi eine volle Vorbereitung mit dem Team, um konstant leistungsfähig zu sein.

Röhl vergleicht ihn mit dem Typus Yussuf Poulsen, der immer marschiert und bereit ist. Die Hoffnung sei groß, dass Naderi kommende Saison sowohl in Glasgow als auch in Rostock - dank der hohen Ablöse, die für neue Spieler investiert werden können - erfolgreich sein wird





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