Der FC Hansa Rostock verliert mit 0:2 beim MSV Duisburg. Durch die Niederung ist die Mannschaft auf Platz 12 der 3. Liga abgestiegen. Der Aufstieg ist in weite Ferne gerückt.

Der FC Hansa Rostock verliert ein entscheidendes Spiel in der 3. Liga mit 0:2 beim MSV Duisburg und rutscht dadurch auf Rang 12 der Tabelle ab. Dieses Resultat lässt die langjährigen Saisonziele des Klubs aus der Hansestadt in weite Ferne rücken. Die mathematische Hoffnung auf den direkten Durchstieg schwindet mit jeder weiteren Niederung deutlich.

Aufstiegschancen schwinden schnell

Die Differenz zu den direkten Aufstiegsplätzen beträgt nun elf Punkte zu Platz 3. Gegen die Teams in den oberen Tabellenregionen liegen die Hanseaten sogar bereits dreizehn Zähler zurück. Diese Lücke erscheint in einer Liga mit nur vierzehn Spielrunden sehr schwer zu überbrücken. Die sportliche Führungsebene muss nun die Realität akzeptieren, dass ein früherer Titelkampf nicht mehr möglich ist.

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Torwart Klewin bleibt stabil

Torhüter Philipp Klewin steht seit vier Partien unter Trainer André Breitenreiter im Tor des FC Hansa Rostock. In dieser Zeit kassierte der 33-jährige Schlussmann nur fünf Gegentore und liefert weiterhin starke Paraden. Er ist damit nicht die Ursache für die aktuelle Krise des Vereins, sondern hält das Team im Spiel. Der Kogge-Kapitän Franz Pfanne sorgte in der 34. Minute für einen Elfmeter, nachdem er Lex-Tyger Lobinger im Strafraum zu Fall brachte.

Duisburgs Torhüter pariert sicher

Lobinger trat den Elf-meter selbst aus, doch Klewin blieb ruhig und wischte das Tor frei. Vor dem Strafstoß hatte Klewin den MSV-Stürmer noch intensiv besprochen, was offenbar erfolgreich war. Der Torwart-Routinier behält seine Tricks für sich und betont, dass Energie das Spiel ausmacht. Seine Leistungen zeigen, dass die Person hinter dem Pfosten funktioniert.

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Rote Karte bricht Mannschaft

Sekunden vor der Pause folgte der nächste Rückschlag für Hansa Rostock. Florian Bohnert sah nach seinem zweiten Foul die rote Karte in der 45. Minute. Damit musste die komplette zweite Spielhälfte in Unterzahl bestritten werden. Kurz zuvor hatte Bohnert bereits die erste Verwarnung erhalten, was die Situation zusätzlich erschwerte.

Kother nutzt Überzahl aus

Der MSV Duisburg nutzte die Überzahl schließlich konsequent aus. Dominik Kother köpfte die Zebras in der 68. Minute in Führung. Zuvor war Maximilian Krauß mit Rasim Bulić zusammengestoßen, was die Defensive von Rostock weiter schwächte. Philipp Klewin äußerte nach dem Spiel seine Enttäuschung über die Ergebnisse. Die Auftritte seien nicht schlecht, aber die Ergebniskrise mache maximal frustriert.