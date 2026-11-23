André Breitenreiter kritisiert Schiedsrichter nach Niederlage: Platzverweis für Florian Bohnert war laut Trainer nicht gerechtfertigt. Hansa bleibt auf Tabellenplatz 8.

Die Fußballmannschaft von Hansa Rostock hat im Spiel gegen den MSV Duisburg eine bittere Niederlage kassiert. Das Endresultat stand am Ende auf 0:2 für den MSV. Trainer André Breitenreiter war nach der Partie extrem unzufrieden und führte seine Kritik primär an der Unparteiischen aus. Er warf dem Schiedsrichter vor, den Verlauf des Spiels nicht fair beeinflusst zu haben, da er einen Platzverweis für seine Mannschaft nicht akzeptieren konnte.

Kritik an Schiedsrichter Konrad Oldhafer

Der Kern der Kontroverse lag im Verhalten des Unparteiischen Konrad Oldhafer aus Hamburg. Der 31 Jahre alte Schiedsrichter zeigte in der zwölften Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Rote Karte für den Rostocker Mittelfeldspieler Florian Bohnert. Bohnert hatte dabei den Duisburger Joschua Bitter im Mittelfeld gestoppt. Bohnert war für diese Aktion bereits vorher verwarnt worden.

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André Breitenreiter begründete seine empörte Reaktion damit, dass Oldhafer erst reagiert habe, nachdem die Bank des MSV Duisburg auf die Notiz von Bohnert hingewiesen hatte. Breitenreiter nannte dieses Vorgehen unsouverän und nicht sportlich. Er erklärte, dass er für solche Werte stehe und sich in den letzten Wochen zwar zurückgehalten habe, diesmal aber die Wahrheit sagen müsse. Für ihn war es keine gelb-rote Karte wert.

Oldhafer verteidigte seine Entscheidung scharf. Er betonte, dass er lediglich auf einen möglichen Konter des MSV hingewiesen habe. Der Schiedsrichter gab an, nicht gewusst zu haben, dass Bohnert bereits eine Gelbe Karte innehatte. Für ihn war die Aktion des Rostockers eine glasklare Gelbe Karte. Er wertete die Intervention der Duisburger Bank nicht als unsportliches Verhalten. Er erklärte zudem, dass er ausschließlich für seine Mannschaft da sei und nicht für seine Kollegen.

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Leistung der Kogge und Tore durch Kother und Lobinger

Trotz der hohen Kritik an der Schiedsrichterei lieferte Hansa Rostock beim Tabellenzweiten ein solides Auswärtsspiel ab. Die Kogge kämpfte sich auch in Unterzahl aufopferungsvoll zurück. Torwart Philipp Klewin stellte eine herausragende Leistung unter Beweis. Er hielt vor der Pause sogar einen Elfmeter von Lex-Tyger Lobinger ab und hielt Rostock im Spiel. Seine Reflexe waren entscheidend, um den Anschluss nicht ganz zu verlieren.

Dennoch schlug Duisburg zweimal zu und besiegelte das Schicksal des Spiels. Dominik Kother erzielte in der 68. Minute die Führung für den MSV. Kurz vor dem Abpfiff in der 90. Minute erhöhte Lex-Tyger Lobinger den Abstand endgültig auf 0:2. Die Tore besiegelten die Pleite für Hansa Rostock. Breitenreiter bezeichnete die Ergebnisse als nicht das, was die Leistungen widerspiegeln würden. Er betonte jedoch, dass Fußball nicht für gute Auftritte, sondern für Punkte gespielt wird.

Auswirkungen auf die Tabelle und Ambitionen des Vereins

Die Niederfolge hat erhebliche Konsequenzen für die Statistik von Hansa Rostock. Die Mannschaft hat vier Niederlagen aus den letzten sieben Ligaspielen kassiert. Der erhoffte Trainer-Effekt nach der Verpflichtung von André Breitenreiter ist längst verpufft. Die Ambitionen auf den direkten Aufstieg sind laut dem Trainer selbst nicht mehr im Fokus. Der 53-Jährige gab an, dass diese große Zielsetzung von Vereinsseite beiseitegelegt wurde.

Stattdessen konzentriert sich das Team nun auf das jeweils nächste Spiel. Breitenreiter erklärte, dass man einfach sehen müsse, wie man Spiele gewinnt. Die aktuelle Formkurve zeigt jedoch einen deutlichen Abwärtstrend. Vier Niederlagen in sieben Spielen belasten die moralische Substanz der Mannschaft. Die Perspektive auf die Tabellenposition wird dadurch erheblich erschwert. Die nächsten Partien werden entscheidend sein, um die Krise zu bewältigen.