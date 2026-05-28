Hansa Rostock veröffentlicht Sommer-Fahrplan - Steigerung Schritt für Schritt

Hansa Rostock startet in den Sommer mit einem neuen Fahrplan. Der Verein hat sich auf den Weg gemacht, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Der Sommer-Fahrplan umfasst regionale Pflichtaufgaben, ein Trainingslager, eine England-Reise und den großen Bundesliga-Test.

In diesem Sommer weht im Ostseestadion ein anderer Wind. Hansa Rostock hat seinen Sommer-Fahrplan veröffentlicht - und der steigert sich Schritt für Schritt. Von regionalen Pflichtaufgaben über ein Trainingslager bis hin zu einer England-Reise und dem großen Bundesliga -Test.

Am 28. Juni beginnt offiziell die Vorbereitung auf das nächste Jahr. Dann bittet Coach Daniel Brinkmann wieder auf den Trainingsplatz. Der Einstieg bleibt bewusst regional.

Am 4. Juli 2026 (14 Uhr) spielt Rostock gegen den FSV Kühlungsborn (Verbandsliga) in Kühlungsborn. Am 8. Juli 2026 um 18.30 Uhr geht es weiter beim FC Anker Wismar (NOFV-Oberliga Nord).

Zwei Gegner aus Mecklenburg-Vorpommern, zwei Spiele zum Reinkommen. Hier wird die Basis gelegt, hier sammelt die Mannschaft die ersten Minuten. Auch dort wird getestet. Am 11.

Juli (14 Uhr) trifft Rostock auf Hvidovre IF (1. Division Dänemark). Am 15. Juli (16.30 Uhr) folgt das Duell mit dem Greifswalder FC (Regionalliga Nordost).

Mönchengladbach kommt ins Ostseestadion Den Schlusspunkt setzt am 2. August (13 Uhr) in Rostock das Spiel gegen die TSG Neustrelitz (NOFV-Oberliga Nord). Bereits eine Woche später (7. - 9. August) startet die neue Drittliga-Saison





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Hansa Rostock Sommer-Fahrplan Vorbereitung Regionalliga Bundesliga

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