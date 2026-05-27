Hansa Rostock verpflichtet Torhüter Yannic Stein

Der Drittligist Hansa Rostock setzt das erste Ausrufezeichen für die Saison 2026/27 und verpflichtet den 21-jährigen Keeper Yannic Stein. Er wechselt vom 1. FC Union Berlin an die Küste und trifft dort auf eine offene Machtfrage im Kasten.

Jetzt wird's ernst auf der Torwart-Position . Der Drittligist Hansa Rostock setzt das erste Ausrufezeichen für die Saison 2026/27 und verpflichtet den 21-jährigen Keeper Yannic Stein .

Er wechselt vom 1. FC Union Berlin an die Küste und trifft dort auf eine offene Machtfrage im Kasten. Der Schritt zu Hansa ist für ihn eine spannende Aufgabe. Er freut sich extrem auf die Fans, das Stadion und die Aufgabe hier.

Er will sich im Training und im Wettbewerb beweisen und seinen Teil dazu beitragen, dass sie als Team erfolgreich sind. Stein sammelte internationale Erfahrung. Für die U19 der Eisernen stand er fünfmal in der UEFA Youth League zwischen den Pfosten. Dazu kommt ein Einsatz für die deutsche U19-Nationalmannschaft.

In der Spielzeit 2023/24 folgten beim VfB Lübeck die ersten Schritte in der 3. Liga, drei Einsätze stehen dort zu Buche. Zuletzt war der 1,91 Meter große Schlussmann beim SV Babelsberg 03 in der Regionalliga Nordost aktiv. Dort absolvierte er 28 Pflichtspiele.

Die Karten werden nun neu gemischt. Stein kommt als Herausforderer in eine Situation, in der sich jeder beweisen muss. Mit Arvid Schenk steht ein neuer Torwarttrainer zur Verfügung. Er kam vom FC Ingolstadt.

Neuer Mann im Tor, neuer Mann fürs Torwarttraining - der Neustart auf dieser Schlüsselposition ist klar sichtbar. Sportdirektor Amir Shapourzadeh sagt: Yannic bringt ein gutes Gesamtpaket für die Torwart-Position mit. Er ist ein moderner, mitspielender Torhüter mit guter Strafraumbeherrschung und einer sauberen Spieleröffnung. Dazu kommen seine körperlichen Voraussetzungen und seine fundierte Ausbildung, die ihm eine gute Basis geben.

Er bringt trotz seines Alters bereits eine bemerkenswerte Reife mit - sowohl sportlich als auch mental. Stein wird nun die Konkurrenz im Tor von Hansa Rostock herausfordern. Der Neustart auf der Torwart-Position ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Vereins. Die Fans sind gespannt, wie sich Yannic Stein entwickeln wird und ob er sich als Nummer eins im Tor durchsetzen kann.

Der Weg zu diesem Ziel wird nicht leicht sein, aber Yannic Stein ist bereit, sich den Herausforderungen zu stellen und alles zu geben, um erfolgreich zu sein. Er wird nun Teil der Mannschaft sein und sich mit den Spielern auseinandersetzen, um gemeinsam ein gutes Ergebnis zu erzielen. Der neue Torwarttrainer Arvid Schenk wird Yannic Stein unterstützen und ihm helfen, sich an die neue Situation anzupassen. Er wird ihm auch helfen, seine Fähigkeiten zu verbessern und sich weiterzuentwickeln.

Der Neustart auf der Torwart-Position ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft von Hansa Rostock und Yannic Stein wird nun Teil dieser Geschichte werden





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