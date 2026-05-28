Hansa Rostock zieht erste Linie bei Transfer-Verhandlungen

Der Drittligist Hansa Rostock gibt erste Informationen über die Transfer-Verhandlungen bekannt. Vier Spieler sollen Angebote bekommen, während zwei andere Spieler ihre Zukunft offen sehen. Der Club hofft, dass diese Spieler bleiben und die Mannschaft weiter stärken können.

Der Drittligist Hansa Rostock zieht die erste klare Linie bei den Transfer-Verhandlungen . Vier Profis sollen Angebote bekommen, bei zwei anderen ist die Zukunft offen. Philipp Klewin , Jan Mejdr , Felix Ruschke und Cedric Harenbrock sollen Angebote erhalten.

Die Gespräche laufen bereits, aber noch ist nichts unterschrieben. Klewin soll weiter das Hansa-Tor hüten, was durch den neuen Torwarttrainer Arvid Schenk unterstützt wird. Ruschke soll trotz seiner Verletzungsprobleme ein Vertragsangebot erhalten, während Harenbrock ebenfalls ein Angebot bekommt. Mejdr ist die größte Unsicherheit, da er einen Kreuzbandriss hat und der Club zwei neue Spieler für die Rechtsverteidiger-Position holen will.

Der Tscheche hatte geplant, den Club zu verlassen, aber durch seine Verletzung ist die Lage nun offen. Neben den vier geplanten Angeboten laufen weitere Gespräche, insbesondere über Emil Holten, den der Club versucht zu halten, vorausgesetzt, dass IF Elfsborg, die Spielerseite und Holten selbst einverstanden sind. Der Club hofft, dass diese Spieler bleiben und die Mannschaft weiter stärken können





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