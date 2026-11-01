Hansi Flick: 100. Sieg bei Barcelona in nur 131 Spielen

Hansi Flick feiert seinen 100. Sieg als Trainer des FC Barcelona. Er benötigte dafür 131 Partien und ist damit deutlich schneller als andere Coaches in der Vereinsgeschichte.

Der ehemalige Bayern- Trainer Hansi Flick hat einen beeindruckenden Meilenstein in seiner Laufbahn als Trainer des FC Barcelona erreicht. Beim 6:1-Erfolg gegen Alaves feierte der Deutsche seinen 100. Sieg als Barca-Coach. Dafür benötigte er gerade einmal 131 Spiele, was eine bemerkenswerte Geschwindigkeit darstellt. 21 Partien gingen verloren und zehn endeten unentschieden. Seine Mannschaft erzielte dabei insgesamt 375 Tore und kassierte 153 Gegentreffer. Der Punkteschnitt liegt bei 2,37, was ihn fast auf dem Niveau seiner Zeit in München bewegt. In München kam er in 86 Spielen auf durchschnittlich 2,53 Punkte pro Partie.

Flick lehnt Vergleiche mit Bayern-Zeit ab

Nach dem Spiel wurde Hansi Flick auf Parallelen zwischen den beiden Stationen seiner Trainerkarriere angesprochen. Seine Reaktion fiel dabei deutlich aus, da er die Vergleiche nicht mag. Das Team ist anders und die Situation ist eine völlig andere, wie der ehemalige Bundestrainer betonte. Im Moment sieht alles gut aus, aber er weiß, wie schnell sich die Dinge im Fußball ändern können. Er schaut in die Vergangenheit, um aus Fehlern zu lernen, aber seine Philosophie ist es, nach vorne zu blicken. Dies gilt sowohl für seine vergangene Tätigkeit als auch für seine aktuelle Aufgabe in Barcelona.

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Schnellster Coach seit Luis Enrique in Katalonien

Die Zahlen Hansi Flicks in Spanien sind beeindruckend. Als achter Trainer der Geschichte des FC Barcelona erreichte er die Marke von 100 Siegen. Nur Luis Enrique war schneller in diesem Meilenstein. Der heutige PSG-Coach benötigte dafür 126 Spiele, was ihn zum Rekordhalter in dieser Hinsicht macht. Flick wollte den Abend dennoch nicht zu seinem persönlichen Erfolg machen. Es geht ihm nicht um sich selbst, sondern um das Team, die Fans und den Verein. Alle sind glücklich und die Fans haben das nach den letzten Wochen einfach verdient.

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Bilanz und Ausblicke auf die kommende Zeit

Die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans ist aktuell erstaunlich, so Flick weiter. Neben dem Jubiläum gab es weitere bemerkenswerte Zahlen in diesem Spielverlauf. Der FC Barcelona steht nach elf Ligaspielen bereits bei 46 Toren. Dies ist ein starkes Ergebnis, das auf die offensive Kraft der Mannschaft hindeutet. Lamine Yamal kommt auf zwölf Treffer und elf Vorlagen, was seine enorme Bedeutung für das Spiel verdeutlicht. Auch Raphinha steuerte 15 Tore in dieser Saison bei, was die Torgefährlichkeit im Kader unterstreicht.