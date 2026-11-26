FC Barcelona: Hansi Flick stellt neuen Rekord auf. Der Trainer erreicht in 49 Spielen 150 Tore in der Champions League und übertrifft Pep Guardiola deutlich.

Der deutsche Nationaltrainer Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona einen historischen Meilenstein in der Königsklasse erreicht. Nach dem 4:1-Sieg gegen den aserbaidschanischen Verein Sabah FK am Dienstag etablierte Flick einen neuen Rekord. Er ist der erste Trainer in der Geschichte der Champions League, der schneller als vierzig neun Spiele die Marke von hundertfünfzig Toren markiert hat. Dieser Erfolg unterstreicht die offensive Effizienz seiner taktischen Philosophie auf europäischer Ebene.

Historischer Rekord der Champions League

Die statistischen Daten zeigen eine deutliche Überlegenheit der aktuellen Taktik von Hansi Flick im Vergleich zu seinen Vorgängern. Für die Erreichung der hundertfünfzig Treffer benötigte Flick nur vierundvierzigzig Partien als Cheftrainer. Der bisherige Rekordhalter, Pep Guardiola, brauchte für denselben Meilenstein fünfundfünfzig Spiele, was sechzehn Einsätze mehr bedeutet. Diese Zahl belegt die hohe Effizienz, mit der Flicks Teams das gegnerische Tor treffen.

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Die Zahlen sind besonders beeindruckend, wenn man die aktuelle Situation von Barcelona betrachtet. Seit dem Ersten Juli ist Flick Cheftrainer beim FC Barcelona. In den bis dato einhundertfünfunddreißig Pflichtspielen unter seiner Führung hat sich die Mannschaft stetig weiterentwickelt. Die schnelle Ansammlung der Tore in der Champions League ist ein direktes Ergebnis der intensiven Arbeit und des Taktikwechsels, den Flick seit seinem Amtsantritt umsetzt.

Offensives Spielkonzept und Dominanz

Ein weiteres Indikator für die Dominanz von Flicks Mannschaften ist die Anzahl der Siege mit großem Torabstand. In achtundvierzig der einhundertfünfunddreißig Pflichtspiele gewann Flicks Barcelona mit mindestens drei Toren Unterschied. Das entspricht einer Quote von über dreiunddreißig Prozent. Diese Statistik unterstreicht, dass die Mannschaft nicht nur knapp gewinnt, sondern Spiele oft früh entscheiden und kontrolliert.

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Die offensive Stärke zeigt sich auch in den Begegnungen mit Erzrivalen. Selbst Real Madrid kassierte unter Flicks Leitung zwei deutliche Niederlagen mit Ergebnissen von null zu vier und zwei zu fünf. Diese Ergebnisse demonstrieren die taktische Überlegenheit Barcelonas in wichtigen Duellen. Die Fähigkeit, große Differenzen zu erzielen, ist ein zentrales Merkmal des aktuellen Systems von Hansi Flick.

Kritik trotz Sieg und Gegenkritik am Gegner

Trotz des klaren 4:1-Sieges gegen Sabah FK äußerte Flick Kritik an der Leistung seiner Spieler. Anthony Gordon, Karim Adeyemi und Gabriel Jesus sicherten die drei Punkte, doch das Gegentor war für den Trainer ein störendes Element. Auf der Pressekonferenz betonte Flick, dass er mit dem Sieg zufrieden sei, da Auswärtsspiele in Aserbaidschan schwierig seien. Die Tordifferenz allein rechtfertige jedoch nicht die komplette Leistung.

Flick merkte an, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit etwa siebenzig Prozent oder mehr Ballbesitz hatte. Dennoch kritisierte er die Fehler, die dabei gemacht wurden. Er sagte ausdrücklich, dass das Zulassen eines Gegentors auf diesem Niveau nicht akzeptabel sei. Die Verbesserung dieser Defizite sei notwendig, um langfristig erfolgreich zu sein. Die drei Tore in der zweiten Halbzeit lobte er als positives Signal, doch die Defensive müsse stabiler werden.