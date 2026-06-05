Hansi Flick hat bereits einen absoluten Wunsch-Nachfolger ausgemacht: Cesc Fabregas

Hansi Flick, Trainer des FC Barcelona, hat bereits einen absoluten Wunsch-Nachfolger ausgemacht. Demnach soll es sich um Como-Trainer Cesc Fabregas handeln. Fabregas, Weltmeister von 2010 und ehemaliger Spieler von Barcelona, führte den Italien-Klub erstmals in die Champions League. Seine Leistungen in Barcelona und bei Como wurden positiv bewertet. Fabregas verkündete im Frühjahr, dass Barça sein letzter Verein sein wird.

Der spanische Sender "Catalunya Radio" berichtet, dass Hansi Flick , Trainer des FC Barcelona, bereits einen absoluten Wunsch-Nachfolger ausgemacht hat. Demnach soll es sich um Como - Trainer Cesc Fabregas handeln.

Fabregas, Weltmeister von 2010 und ehemaliger Spieler von Barcelona, führte den Italien-Klub erstmals in die Champions League. Seine Leistungen in Barcelona und bei Como wurden positiv bewertet. Fabregas verkündete im Frühjahr, dass Barça sein letzter Verein sein wird. Como hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte hingelegt, mit einem steilen Aufstieg in den Profifußball und den Profimärkten Serie A. Fabregas hat einen großen Anteil an diesem Aufstieg.

Fabregas sieht seine persönliche Zukunft bei einem europäischen Top-Klub und betont, dass der Sprung bereits gelungen ist, wenn Como weiter gewachsen ist





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