Hansi Flick holt Holger Broich zum FC Barcelona

Der FC Barcelona plant Medienberichten zufolge, den deutschen Sportwissenschaftler Holger Broich als neuen Leiter der Fitness-Abteilung zu verpflichten. Die Entscheidung geht auf Initiative von Cheftrainer Hansi Flick zurück, der bereits mit Broich beim FC Bayern große Erfolge feierte.

Der deutsche Fußball trainer Hansi Flick , derzeit Cheftrainer beim FC Barcelona, steht kurz davor, einen alten Bekannten in seinen Stab zu integrieren. Wie der spanische Radiosender Cadena SER berichtet, plant der katalanische Spitzenklub, den Sportwissenschaftler Holger Broich zur neuen Saison als Leiter der Fitness-Abteilung zu verpflichten.

Broich, der bereits mit Flick beim FC Bayern München erfolgreich zusammengearbeitet hat, würde damit die Nachfolge von Julio Tous antreten, der aktuell diesen Posten innehat und intern eine neue Funktion übernehmen soll. Die Entscheidung soll maßgeblich auf Flick zurückgehen, der mit dem aktuellen Abteilungsleiter fachlich nicht auf einer Wellenlänge steht und auf seinen Vertrauten Broich setzt.

Die beiden hatten während Flicks Zeit als Bayern-Cheftrainer von November 2019 bis Sommer 2021 gemeinsam das legendäre Sextuple aus Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League, Supercup-Siegen und Klub-WM errungen. Broich war damals als wissenschaftlicher Leiter und Leiter Fitness tätig. Auch nach Flicks Wechsel zum DFB blieb Broich bei den Bayern, wurde dann aber im Sommer 2024 überraschend entlassen. Grund waren interne Zweifel an seiner Arbeit angesichts einer anhaltenden Verletztenmisere, die zu öffentlicher Kritik und einer hitzigen Debatte führten.

Broich selbst hatte seine Arbeit verteidigt, und sogar der sonst so zurückhaltende Jupp Heynckes stellte sich schützend vor ihn. Nach der Trennung wechselte Broich im Oktober 2024 zur Schwarz Gruppe, wo er als Bereichsvorstand für Health and Performance in Neckarsulm tätig wurde. Nun scheint ein Comeback im Fußball bevorzustehen, da er sich offenbar dem Ruf seines alten Weggefährten Flick nach Barcelona nicht entziehen kann. Ob das Duo an die früheren gemeinsamen Erfolge anknüpfen kann, bleibt abzuwarten





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