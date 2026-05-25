Hansi Flick: "Ich bin bereit, für Mourinho und Barça zu spielen"

Hansi Flick, deutscher Trainer des FC Barcelona, äußert sich nach dem Spiel gegen Valencia und betont seine Bereitschaft, für Mourinho und Barça zu spielen. Flick sieht die kommende Saison als härter an und hofft, dass sich die Spieler dann zu 100 Prozent auf den Verein konzentrieren.

Hansi Flick (61) war unzufrieden – aber so richtig sauer konnte er auch nicht sein. Die spanische Meisterschaft war bereits eingetütet, gut möglich, dass die Spieler des FC Barcelona das letzte Saisonspiel beim FC Valencia nicht mit dem allerletzten Ehrgeiz angingen.

Die 1:3-Niederlage war am Ende für die Katalanen eher unbedeutend. Der deutsche Trainer resümierte: "Wir haben einfache Fehler gemacht, und der Gegner hat sie genutzt. Der Sieg von Valencia war mehr als verdient. Wir waren nicht zu 100 Prozent fokussiert.

" Stands jetzt ein Großereignis an, und die Spieler konzentrieren sich derzeit darauf. Doch die kommende Saison wird noch härter werden, und ich möchte, dass sich dann jeder zu 100 Prozent auf den Verein fokussiert. Im Moment können wir zur WM aufbrechen oder in den Urlaub fahren, um uns zu erholen – doch was dann wirklich zählt, ist Barça!





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