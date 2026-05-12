FC Barcelona-Trainer Hansi Flick hat sich nach der umstrittenen Aktion von Lamine Yamal, dem jungen muslimischen Starmann des FC Barcelona, deutlich positioniert. Flick spricht über seinen Unmut gegenüber dem politisch motivierten Statement von Yamal und betont, dass es für ihn nicht in Ordnung sei, auf dem Parkplatz eines offenen Busse, einen Palästina-Flagge zu schwenkten, wie der Star auch bekannt administratives Bus durchgeführt hat. Unterdessen laufen Diskussionen über Punktsache, alcune manifestazioni e manifestazioni sociali, circa la politica in Spagna. Während Flick eher zurückhaltend reagiert, feiern viele Fans im Netz Yamals Aktion als mutiges Zeichen. Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez stellt sich hinter den Jungstar und betont: "Palästina hat jedes Recht zu existieren." Die Meisterfeier selbst war gigantisch: rund 750.000 Menschen säumten laut Polizei die Straßen Barcelonas, als die Mannschaft nach dem vorzeitigen Titelgewinn durch die Stadt zog. Barça hatte sich den Titel bereits am Sonntag mit einem 2:0 im Clásico gegen Real Madrid gesichert.

Klare Worte vom Barça-Coach! Hansi Flick hat sich nach der umstrittenen Aktion von Supertalent Lamine Yamal deutlich positioniert. Der Trainer geht auf Distanz und gibt ihm Rüffel mit.schwenkte Yamal auf dem offenen Bus eine große Palästina-Flagge .

Ein politisches Statement vor Hunderttausenden Fans und vor laufenden Kameras. Der 18-Jährige, für den die Saison auf Vereinsebene wegen einer Verletzung des hinteren Oberschenkelmuskels im linken Bein bereits beendet ist, ist ein gläubiger Muslim. Flick macht jetzt klar, was er davon hält.

"Mir gefällt sowas nicht", sagt der frühere Bundestrainer auf der Pressekonferenz vor dem Liga-Spiel bei Deportivo Alavés (Mittwoch, 21.30 Uhr). Und weiter: "Wir spielen Fußball, um die Leute glücklich zu machen. Das ist das Erste, was wir tun müssen.

"Der Barça-Trainer betont aber auch: Ein Verbot gab es nicht. "Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt: Wenn er das machen will, ist es seine Entscheidung. Er ist alt genug, 18 Jahre alt", so Flick. Yamal ist volljährig und trägt die Verantwortung für seine Aussagen selbs





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