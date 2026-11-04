Hansi Flick sortiert Gavi und Balde aus: Barcelona-Stars im Krisenmodus

Barcelona-Trainer Hansi Flick hat Gavi und Alejandro Balde aus dem Kader gestrichen. Während der Mittelfeldspieler auf Rückkehr hofft, sucht Verteidiger Balde nach einem Winter-Wechsel.

Der spanische Verein F.C. Barcelona befindet sich in einer tiefen personellen Umbruchphase unter der Leitung von Trainer Hansi Flick. Wie die Sportzeitung "Sport" berichtet, hat der deutsche Coach eine klare Entscheidung getroffen und sowohl den Mittelfeldspieler Gavi als auch den Linksverteidiger Alejandro Balde aus seinem Konzept ausgeschlossen. Diese Maßnahme markiert einen drastischen Wendepunkt für beide Spieler, die zuvor feste Größen im Team waren, nun jedoch unterschiedliche Reaktionen auf ihre Degradierung zeigen.

Gavi lehnt Wechsel trotz Wertverlust ab

Gavi blockt jegliche Transfergespräche kategorisch ab, obwohl externe Interesse besteht. Der 22-Jährige möchte seine Karriere bei Barcelona fortsetzen und versucht aktiv, sich unter Hansi Flick zurückzukämpfen. Das italienische Traditionsunternehmen Napoli soll bereits Kontakt zu den Beratern des jungen Stars aufgenommen haben und ein Leihangebot mit anschließender Kaufoption unterbreitet haben. Gavi weist diese Angebote jedoch zurück, da er fest an seine Zukunft im katalanischen Lager glaubt.

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Die sportlichen Zahlen sprechen derzeit jedoch nicht für ihn. In der aktuellen Saison absolvierte Gavi lediglich 211 Minuten Spielzeit. Dabei gelangen ihm weder ein Tor noch eine Vorlage. Selbst als Dani Olmo zeitweise ausfiel, entschied sich Hansi Flick gegen den Einsatz von Gavi und setzte stattdessen auf Marc Bernal. Dies verdeutlicht, dass der Trainer das Vertrauen in den jungen Spieler vorerst verloren hat und andere Optionen priorisiert.

Alejandro Balde sucht aktiv neuen Klub

Im Gegensatz zu seinem Kollegen reagiert Alejandro Balde deutlich pragmatischer auf die Situation beim F.C. Barcelona. Der Linksverteidiger ist bereit, den Verein im Winter zu verlassen, sollte ein attraktives Angebot vorliegen. Spanische Medien berichten, dass Balde es leid ist, regelmäßig auf der Ersatzbank zu sitzen und keine Perspektive mehr sieht. Er hat signalisiert, dass er sich neue Herausforderungen außerhalb der Camp Nou suchen möchte.

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Hansi Flick wirft Balde mangelnden Einsatz im Training sowie insgesamt schwache Leistungen vor. Diese beiden Punkte toleriert der deutsche Coach nicht und hat den Abwehrspieler daher aus der Startelf entfernt. Zu Beginn der Saison 2024/25 gehörte Balde noch zur Stammformation, doch inzwischen hat er in dieser Spielzeit kein einziges Mal in der Anfangself gestanden. Die interne Hierarchie hat sich somit komplett verschoben.

Dramatischer Marktwert-Einbruch bei Gavi

Der Absturz von Gavi zeigt sich besonders drastisch in seinen finanziellen Bewertungen. Als er im Jahr 2022 den Titel "Golden Boy" erhielt, wurde sein Marktwert noch mit 90 Millionen Euro beziffert. Laut Angaben von "Transfermarkt" beträgt sein aktueller Wert nur noch 25 Millionen Euro. Dies entspricht einem Verlust von fast zwei Drittel seines ursprünglichen Wertes.

Die Hauptgründe für diesen massiven Einbruch liegen in schweren Verletzungspausen. In der Saison 2023/24 zog sich Gavi einen Kreuzbandriss zu, was ihn lange Zeit außer Gefecht setzte. Bereits in der Vorsaison 2022/23 hatte er mit Meniskusproblemen und einem Eingriff am rechten Knie zu kämpfen. Diese körperlichen Defizite haben seine Entwicklung stark behindert und die Taktikentscheidungen von Hansi Flick beeinflusst.

Neue Hierarchie unter Trainer Hansi Flick

Anfangs galt Gavi als Favorit des deutschen Trainers, doch mittlerweile steht er in der internen Rangliste ganz unten. Seine bisherigen Argumente auf dem Platz, insbesondere sein Kampfgeist und sein Wille, reichen nicht mehr aus, um die hohen Ansprüche von Barcelona zu erfüllen. Flick setzt auf andere Profile, die besser in sein System passen.

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Die Zukunft beider Spieler bleibt ungewiss. Für Gavi ist die Rückkehr unter Flick schwierig, da er seine Form zurückgewinnen muss. Für Balde bedeutet die Ausgrenzung ein Ende seiner Ära in Barcelona, falls kein anderer Verein ihn verpflichtet. Die Fans und Beobachter werden nun beobachten müssen, wie sich diese Entwicklung bis zum Wintertransferfenster gestaltet.