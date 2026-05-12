Hansi Flick verlängert Vertrag bis Juni 2028

Der Trainer des FC Barcelona, Hansi Flick, wird seinen Vertrag wohl um ein weiteres Jahr verlängern. Der ehemalige Bundestrainer hat bereits die Einigung bekannt gegeben.

Noch ist es nicht offiziell verkündet, doch die Aussagen lassen kaum Zweifel: Hansi Flick wird seinen Vertrag als Trainer des FC Barcelona wohl um ein weiteres Jahr bis Juni 2028 verlängern.

Eine formelle Bestätigung des spanischen Meisters steht zwar noch aus, der frühere Bundestrainer deutete die Einigung jedoch bereits selbst an. Auf die Frage nach seiner Zukunft sagte Flick auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel am Mittwoch (21.30 Uhr) bei Deportivo Alavés: „Haben wir es schon bekanntgegeben? Ich bin sehr glücklich, und das Erreichte gibt mir das Vertrauen, noch ein oder zwei Jahre weiterzumachen.

“ Zudem betonte er, dass er in seiner Zeit in Barcelona erkannt habe, „am richtigen Ort“ zu sein





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