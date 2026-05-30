Hansi Flick verzichtet auf große Experimente gegen Finnland

Der Stuttgarter 1. FCN wird für den WM-Ausfall von Kai Havertz stürmen. Der Bundestrainer Hansi Flick wird auf die großen Experimente gegen Finnland verzichten.

Der Stuttgarter 1. FCN wird für den WM-Ausfall von Kai Havertz stürmen. Der Bundestrainer Hansi Flick wird auf die großen Experimente gegen Finnland verzichten. Er möchte schnell in den Rhythmus kommen und viele Spieler sehen, die auch im ersten WM-Spiel beginnen können.

Der Konkurrenzkampf ist jedoch da. Für die rechte Flügelposition wird der Jungstar Karl seine Chance von Beginn an bekommen. Er kann zeigen, was er kann. Gegen Finnland werden Spieler wie Hradecky/AS Monaco, Alho/Asteras Tripolis, Koski/Deportivo Alavés, Miettinen/Mjällby AIF, Lähteenmäki/FC Nordsjaelland, Suhonen/Odense BK, Markhiev/1.

FC Nürnberg, Antman/Glasgow Rangers, Walta/Swansea City, Skyttä/1. FC Kaiserslautern und Pohjanpalo/FC Palermo eingesetzt werden. Der Trainer Jacob Friis wird diese Spieler coachen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hansi Flick 1. FCN Kai Havertz Finnland Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manuel Neuer verpasst WM-Testspiel gegen FinnlandManuel Neuer verpasst das erste WM-Testspiel gegen Finnland. Während Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM Optimismus verbreitet, könnte Jonas Urbig gleich doppelt profitieren.

Read more »

Letzter Sieg gegen Finnland beim Schweinsteiger-AbschiedHerzogenaurach (dpa)

Read more »

Deutschland gegen Finnland: Wo gibt es das Länderspiel ohne Verzögerung zu sehen?Deutschland trifft auf Finnland – Fußballfans können das Länderspiel live im TV und Stream verfolgen. Wer Torjubel ohne nervige Verzögerung erleben möchte, findet mit dem neuen Sport-Modus von Waipu.tv eine besonders schnelle Streaming-Lösung.

Read more »

Anthony Gordon wechselt zum FC Barcelona - Hansi Flick erhält WunschspielerDer FC Barcelona hat Anthony Gordon von Newcastle United verpflichtet. Der englische Nationalspieler kostet eine Transfersumme zwischen 60 und 80 Millionen Euro plus Boni. Der FC Bayern Munich war ebenfalls interessiert, stieg aber aus. Gordon wechselte erst im Januar 2023 von Everton zu Newcastle, wo er in 152 Spielen 39 Tore und 28 Vorlagen erzielte. Zudem wird erwartet, dass Julian Alvaraz von Atletico Madrid zu Barcelona kommt.

Read more »