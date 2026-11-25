VfB-Legende Hansi Müller analysiert das Champions-League-Duell gegen Inter Mailand. Er beschreibt das San-Siro-Stadion als Fußball-Tempel und nennt den italienischen Meister zum heutigen Spiel den leichten Favoriten.

Die VfB-Stuttgart-Legende Hansi Müller (69) hat sich klar geäußert, bevor der deutsche Verein heute mit einem Besuch beim amtierenden italienischen Meister Inter Mailand im San-Siro-Stadion antritt. Das Crucial-Achtelfinal-Duell der Champions League beginnt um 21 Uhr und wird exklusiv bei DAZN live übertragen. Müller, der zwischen 1982 und 1984 für den Mailänder Klub aktiv war, stuft den Gastgeber als den leichten Favoriten für das Match ein. Dennoch mahnt er an, dass der VfB in den vergangenen Jahren bewiesen hat, gegen italienische Top-Teams bestehen zu können.

Analyse der Inter-Mailand-Kaderstärke

Hansi Müller hebt die offensive Stärke der italienischen Mannschaft hervor und nennt dabei konkrete Namen. Er verweist auf die brutale Qualität vorne im Feld durch die Akteure Thuram, Esposito und Martinez. Ein weiterer wesentlicher Punkt, der die Überlegenheit von Inter Mailand unterstreicht, ist die Tiefe des Kaders. Wenn man sieht, welche weiteren hochkarätigen Spieler auf der Bank sitzen, sei dies wahnsinnig für einen Gegner. Diese personelle Breite macht die Mailänder zu einer extrem schwer zu schlagenden Einheit im Europapokal.

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Trotz der klaren Einschätzung als Favorit rät Müller vom VfB Stuttgart nicht zu einer defensiven Haltung. Die Schwaben haben in den letzten Jahren demonstriert, dass sie nicht nur mithalten, sondern gegen die starken Clubs aus dem Süden Europas erfolgreich sein können. Die Moral sollte also hoch sein, auch wenn die fachliche Einschätzung des VfB-Legaden die Chancenbilanz klar zu Gunsten der Nerazzurri ausfallen lässt.

San-Siro-Stadion als emotionaler Fußball-Tempel

Das Spiel findet in einer Kulisse statt, die für Hansi Müller eine besondere emotionale Bedeutung hat. Er beschreibt das San-Siro-Stadion als einen wahren Fußball-Tempel, der einen tiefen Eindruck auf die Spieler und Besucher macht. Als er 1982 zu Inter Mailand kam und zum ersten Mal zum Foto-Termin auf den Rasen lief, war er von der Atmosphäre und der Ästhetik des Bauwerks beeindruckt.

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Die Details, die ihn bis heute prägen, sind der Rasen, der wie ein Schachbrett aussieht, sowie die steilen Ränge und die Ringe außen am Stadion. Diese architektonischen und atmosphärischen Elemente elektrisieren die Anwesenden und schaffen ein einzigartiges Spielgefühl. Für die Legende ist das Stadion mehr als nur ein Sportobjekt, es ist ein Ort, der Geschichte und Leidenschaft verkörpert.

Ein besonderer Moment für die Ewigkeit war für Müller der Derby-Sieg gegen AC Mailand im November 1983. Bei der 2:0-Partie erzielte er ein Tor, das er unerwartet mit seinem rechten Fuß schoss. Da er diesen Fuß normalerweise nur zum Umgraben des Gartens nutze, war der Treffer für ihn ein persönliches Highlight. Dazu leistete er eine Vorlage und erlebte ein Spiel, das er niemals vergessen wird.

Rückblick auf die Zeit in Italien und Sprachbegabung

Neben seiner Zeit in Mailand spielte Hansi Müller ein Jahr für den FC Como und blickt auf drei Jahre in Italien zurück. Die einzig negative Erinnerung sind Knöchelprobleme, die ihn immer wieder zu Pausen zwangen und den Kampf um die Rückkehr auf sein Leistungsniveau erforderten. Unter dem Strich waren die Jahre dort jedoch eine unvergessliche Erfahrung, die ihn als Mensch enorm prägte.

Der Kontakt zu den Menschen in Italien ist bis heute ungebrochen und ihm wichtiger als jeder Pokal, der in der Vitrine steht. Eine besondere Annerkennung erhielt er damals von der Zeitung Gazzetta dello Sport. In einem Ranking der besten Italienisch-Sprecher unter den 40 ausländischen Spielern belegte er Platz zwei. Nur Zibi Boniek von Juventus Turin sprach damals besser Italienisch, was ihn sehr stolz machte.

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Erwartungen an das Spiel und Gedenken an Franco Baresi

Angesichts möglicher Provokationen der Fans, wie sie vor zwei Jahren in Turin gegen den VfB stattfanden, rechnet Müller mit ruhigeren Verhältnissen. Er ist überzeugt, dass die Fans im San-Siro-Stadion wissen, dass er Italienisch spricht, was Missverständnisse oder gezielte Attacken unwahrscheinlich macht. Ein junger Fan, der ihn damals in Turin provozierte, kannte diese Fähigkeit nicht. Für die Tifosi ist der Fußball Religion, die sie mit Leib und Seele leben, und das italienische Temperament ist Teil dieser Kultur.

Ein trauriges Thema ist der Tod von Franco Baresi, dem Bruder von Giuseppe Baresi. Franco war eine absolute Spielerpersönlichkeit beim AC Milan und ein überragender Kicker. Mit 66 Jahren hat er sich verabschiedet, was bedeutet, dass Italien eine große Persönlichkeit verloren hat. Hansi Müller drückte Giuseppe Baresi, mit dem er eine enge Beziehung pflegte, seine Anteilnahme aus und erinnerte sich an gemeinsame Extraschichten nach dem Training. Diese Verbindung bleibt auch in Zeiten von Trauer und sportlicher Hochspannung bestehen.