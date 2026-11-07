Hansi Müller kritisiert VfB Stuttgart: Undav unter Druck

VfB-Legende Hansi Müller analysiert die aktuelle Krise beim Verein. Er äußert sich kritisch zu Deniz Undav, der Torwart-Rotation um Dennis Seimen und dem neuen Stürmer Dzenan Pejcinovic.

Die aktuelle Saison verläuft für den VfB Stuttgart alles andere als zufriedenstellend. In diesem Kontext hat sich die Vereinslegende Hansi Müller (69) im Rahmen der Benefiz-Gala "KLEINformat! Die KappelNight" von Para-Star Niko Kappel (31) zu den drängendsten Fragen des Clubs geäußert. Müller nutzt die Plattform, um direkt und ohne Umschweife Kritik zu üben und seine Einschätzungen zu den Leistungen der Profis zu offenbaren.

Kritik an Deniz Undav

Der VfB-Stürmer Deniz Undav (30) steht im Fokus der Analyse. Er hat in der laufenden Spielzeit erst zwei Tore erzielt. Hansi Müller vermutet, dass die Kapitänsbinde für den 30-Jährigen eine zu große Bürde darstellt. Als Kapitän trägt man eine höhere Verantwortung für das Team, was für einen eigentlich locker aufgetretenen Spieler belastend sein kann.

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Müller räumt ein, dass Undav eine gute Weltmeisterschaft absolvierte, aber aufgrund einer kürzeren Sommervorbereitung noch nicht ganz in seinem alten Tritt ist. Dennoch hegt der Ex-Nationalspieler die Hoffnung, dass Undav am Samstagabend beim Spiel gegen Werder Bremen sein wahres Potenzial beweisen wird.

Debatte um Torwart-Duo

Im Tor des VfB wird regelmäßig Dennis Seimen (20) als Nummer 1 eingesetzt, was vor allem aus Gründen der Belastungssteuerung geschieht. Hansi Müller lobt die Entwicklung von Fabian Bredlow, der als Nummer 2 überzeugt. Für Müller ist Bredlow auf Augenhöhe mit Seimen und zeigt, dass der VfB hier einen ungewöhnlichen Luxus besitzt.

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Gleichzeitig erkennt Müller die Härte der Situation für Dennis Seimen. Wenn Fabian Bredlow gute Leistungen bringt und Seimen zurückkehrt, ist das für den Youngster mental fordernd. Trotz dieser Konkurrenz sieht Müller die Situation positiv, da beide Spieler als Mannschaftsdienste gelten und sich gegenseitig unterstützen.

Neuzugang Dzenan Pejcinovic

Auch der Sommer-Zugang Dzenan Pejcinovic (21) findet Gehör. Der Stürmer wechselte für 25 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Stuttgart. Seit dem Pokalspiel in Rostock im August war ihm kein Treffer mehr gelungen. Müller stellt fest, dass die Erwartungen nach dem Wechsel von einem Abstiegskandidaten zu einem Champions-League-Teilnehmer deutlich gestiegen sind.

Hans Müller sieht keinen Grund zur Sorge. Er argumentiert, dass der Hattrick gegen Rostock zwar als großer Erfolg gefeiert wurde, der Spieler jedoch unter dem Druck steht, diesen Standard zu halten. Langfristig sei Pejcinovic ein wichtiger Kicker für den VfB Stuttgart, der seine Knoten vielleicht bereits am kommenden Wochenende platzen lässt.

Bundestrainer Jürgen Klopp

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Nominierung durch den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59) für den zweiten Kader. Müller deutet dies als positives Signal. Jürgen Klopp habe nichts gegen den VfB, da er Spieler wie Max Mittelstädt und Simon Jeltsch berufen habe.

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Überrascht war Müller hingegen, dass Lukas Führich nicht nominiert wurde. Der Flügelspieler ist super in Form, gefährlich im Dribbling und hätte für Müller auf jeden Fall dabei sein müssen. Die Entscheidung des DFB-Bundestrainers zeigt somit unterschiedliche Bewertungen der VfB-Leistungen auf nationaler Ebene.