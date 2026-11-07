Hansi Müller über Undav, Torwartduell und Pejcinovic

VfB-Legende Hansi Müller analysiert die aktuelle Leistung von Deniz Undav, das Torwartduell und den Neuzugang Dzenan Pejcinovic bei seinem Auftritt bei der KappelNight Gala in Stuttgart.

Der VfB Stuttgart befindet sich in dieser Spielzeit noch nicht in seiner besten Phase, doch Vereinslegende Hansi Müller gibt eine klare Position zu den kritischen Themen der Mannschaft. Bei der Benefiz-Gala KLEINformat! Die KappelNight von Para-Star Niko Kappel äußerte sich der 69-Jährige ausführlich zu den aktuellen Entwicklungen im Verein und den Leistungen der Profis.

Bewertung der DFB-Nominierung und von Undav

Deniz Undav erzielte in dieser Saison bisher nur zwei Tore, doch Hansi Müller erklärt die Situation mit der Verantwortung als Kapitän. Der 30-Jährige sei eigentlich ein lockerer Typ, was die extra Last der Kapitänsbinde möglicherweise kurzfristig behindere. Müller vertraut darauf, dass Undav gegen Werder Bremen am Samstagabend wieder seine wahre Klasse zeigt. Der frühere Bundestrainer Jürgen Klopp hat Undav in das zweite Kader berufen, was Müller als gutes Zeichen wertet.

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Müller hob hervor, dass Klopp mit der Nominierung von Jeltsch und Mittelstädt zeige, er habe nichts gegen den VfB Stuttgart. Überrascht zeigte sich der Legende jedoch über die Nichtberücksichtigung von Alex Führich, der sich in einer starken Form befindet. Führich gilt als gefährlicher und dribbelstarker Spieler. Müller erklärt zudem, dass Undav eine gute WM gespielt habe, aber weniger Sommervorbereitung hatte und nun langsam in den Tritt kommt.

Das Torwartduell und die Konkurrenz

Bei der Position im Tor gibt es derzeit eine spannende Situation zwischen Dennis Seimen und Kevin Bredlow. Dennis Seimen ist die Nummer eins, doch Kevin Bredlow hat als Nummer zwei beeindruckt. Müller stuft Bredlow als super Nummer zwei ein und sagt, er spiele teilweise auf Augenhöhe mit Seimen. Dies sei ein Luxus für den Verein, der aber auch harte Zeiten für die Spieler bedeutet.

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Sobald Kevin Bredlow gute Spiele abliefert, ist die Rückkehr von Dennis Seimen für ihn schwierig. Trotzdem bewertet Hansi Müller diese Konstellation positiv für den VfB. Beide Torhüter sind Mannschaftsspieler, die sich gegenseitig freuen. Eine solche Situation habe Müller noch nicht erlebt, doch er finde sie sehr spannend und gut für die Entwicklung.

Analyse von Neuzugang Pejcinovic

Auch zum Sommer-Neuzugang Dzenan Pejcinovic gibt der Ex-Star positive Worte. Der 21-Jährige wurde für 25 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg geholt. Seit dem Pokalspiel in Rostock im August hatte Pejcinovic keinen Treffer erzielt, doch Müller macht sich keine Sorgen um den Stürmer. Er betonte, dass Pejcinovic mehrfach bewiesen habe, wozu er in der Lage ist.

Die Erwartungen an den Neuzugang sind höher als bei seinem vorherigen Verein Wolfsburg, da Stuttgart in der Champions League spielt. Müller认为, dass der Hattrick gegen Rostock vielleicht nicht so gut war, da alle Volltreffer lobten. Langfristig sei der Stürmer aber ein wichtiger Kicker für den VfB, der sich an die neuen Rahmenbedingungen anpassen wird.