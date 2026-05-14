Hantavirus-Ausbruch auf der Hondius: Experten analysieren Übertragungswege

Ein ungewöhnlicher Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff sorgt für Aufsehen. Dr. Nicole Tischler erklärt, warum eine Pandemie unwahrscheinlich ist, aber Mensch-zu-Mensch-Übertragungen untersucht werden müssen.

Im Mai 2026 ereignete sich ein beunruhigender Vorfall auf dem Kreuzfahrt schiff namens Hondius, als das Schiff den Hafen von Teneriffa verließ. Mehrere Passagiere infizierten sich mit dem Hantavirus , was weltweit für Schlagzeilen sorgte.

Nachdem die betroffenen Personen in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren, wurden sie umgehend in Quarantäne gestellt, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. In einer Zeit, in der die Welt noch immer sensibel auf gesundheitliche Notfälle reagiert, löste dieser Ausbruch bei vielen Menschen tiefe Ängste aus. Die Sorge vor einer neuen globalen Pandemie war greifbar, da die Vorstellung eines schnell mutierenden Virus, das sich in der engen Umgebung eines Kreuzfahrtschiffes ausbreitet, viele in Schrecken versetzte.

Glücklicherweise gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits frühzeitig Entwarnung. Auch Dr. Nicole Tischler, eine der weltweit führenden Expertinnen für Hantaviren, betonte in verschiedenen Stellungnahmen, dass derzeit keine Gefahr einer neuen Pandemie bestehe. Dennoch bleiben viele Fragen zur Dynamik des Ausbruchs an Bord der Hondius unbeantwortet, was die wissenschaftliche Gemeinschaft vor neue Herausforderungen stellt. Um die Situation besser zu verstehen, ist der Blick auf die Expertise von Dr. Nicole Tischler unerlässlich.

Die 49-jährige Wissenschaftlerin leitet das Molecular Virology Lab des Centro Ciencia y Vida in Santiago de Chile und bekleidet zudem das Amt der Präsidentin der International Society for Hantaviruses. Ihr Forschungsteam widmet sich intensiv der Untersuchung von Virushüllenproteinen und den komplexen Mechanismen, mit denen Hantaviren in menschliche Zellen eindringen. Normalerweise ist der Übertragungsweg des Hantavirus sehr spezifisch und wenig gefährlich für die allgemeine Bevölkerung, da eine Infektion in der Regel durch den direkten Kontakt mit Nagetieren oder deren Ausscheidungen erfolgt.

Mensch-zu-Mensch-Übertragungen sind in der medizinischen Literatur als extrem selten eingestuft. Laut Dr. Tischler ist ein sehr enger Kontakt meist die zwingende Voraussetzung für eine solche Übertragung. Hierzu zählen beispielsweise der Austausch von Speichel, die gemeinsame Nutzung von Besteck oder ein sehr intensiver physischer Kontakt. Es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass das gemeinsame Schlafen in einem Zimmer oder ein längerer Aufenthalt in schlecht belüfteten Räumen ausreichen kann, um das Virus zu übertragen.

Da diese Fälle so selten sind, ist die aktuelle Studienlage zu diesen spezifischen Übertragungswegen leider noch sehr dünn. Die eigentliche Rätselhaftigkeit des Falls Hondius liegt in der Geschwindigkeit und Art der Ausbreitung innerhalb der Passagiergruppe. Es stellt sich die Frage, ob bestimmte Faktoren an Bord die Übertragung begünstigt haben. Dr. Tischler diskutiert verschiedene Hypothesen: Waren einige der Infizierten sogenannte Super-Spreader, die eine ungewöhnlich hohe Menge an Viren ausgeschieden haben?

Spielten die klimatischen Bedingungen oder die Belüftungssysteme des Schiffes eine Rolle? Oder gibt es eine spezifische Mutation des Virus, deren Auswirkungen bisher nicht vollständig verstanden werden? In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche, wenn auch isolierte Ereignisse, etwa im Süden Argentiniens in den Jahren 1997 und 2018, bei denen sich das Virus innerhalb einer Gruppe verbreitete. Die Analyse der Erbinformationen, also der Virussequenzen, liefert erste wichtige Erkenntnisse.

Die bisher öffentlich zugänglichen Proben zeigen, dass das Virus zwischen den infizierten Personen nahezu identisch ist. Dies deutet stark darauf hin, dass es sich tatsächlich um eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gehandelt hat. Trotz dieser Erkenntnis mahnt Dr. Tischler zur Vorsicht, da es noch zu wenige vollständige Genomanalysen gibt, um die genaue Herkunft und mögliche Mutationen sicher zu bestimmen. Es bleibt zu klären, ob kleine Veränderungen im Erbgut des Virus dessen Ansteckungskraft erhöht haben könnten, was eine kontinuierliche Überwachung und Forschung erforderlich macht





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