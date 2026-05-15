Hantavirus in Sperma: Forscher warnen vor langer Überlebenszeit und möglichen sexuellen Übertragung

Experten warnen vor der langen Überlebenszeit des Hantaviruses im menschlichen Körper und der möglichen sexuellen Übertragung, wie eine Studie aus der Schweiz zeigt. Die Untersuchung wurde vom Schweizer Spiez-Labor durchgeführt und im Fachjournal „Viruses“ veröffentlicht.

Forscher schlagen Alarm: Das gefährliche Hantavirus könnte deutlich länger im menschlichen Körper überleben als bislang gedacht – und womöglich sogar Jahre nach einer Infektion noch übertragen werden.

Eine neue Studie aus der Schweiz zeigt: Bei einem Mann war das Virus noch 71 Monate (fast sechs Jahre! ) nach seiner Erkrankung im Sperma nachweisbar. Experten halten deshalb eine sexuelle Übertragung zumindest für möglich. Die Untersuchung wurde vom Schweizer Spiez-Labor durchgeführt, einem staatlichen Spezialinstitut für biologische und chemische Gefahren.

Im Mittelpunkt stand ein heute 55-jähriger Schweizer, der sich während einer Reise in Südamerika mit dem sogenannten Andes-Hantavirus infiziert hatte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Überlebenszeit Sexuelle Übertragung Studie Spiez-Labor Andes-Hantavirus Südamerika Grippeähnliche Symptome Schwere Lungen- Und Herzprobleme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hantavirus: Symptome, Behandlung und ÜbertragungDas Hantavirus wird meist durch Nagetiere übertragen. Aktuell sorgt der Andes-Typ auf dem Kreuzfahrtschiff 'MV Hondius' für Aufmerksamkeit. Der Virus-Typ ist sogar von Mensch zu Mensch übertragbar.

Read more »

Die Rötelmaus und die Hantavirus-Wellen in DeutschlandDie Rötelmaus ist der Hauptüberträger des Puumala-Virus, das für die meisten Hantavirus-Erkrankungen in Deutschland verantwortlich ist. In Deutschland gibt es große und stark zusammenhängende Bestände von Buchen und Eichen, was ein Paradies für die Rötelmäuse macht. In den Mastjahren der Bäume, in denen die Bäume besonders viele Früchte tragen, explodiert der Bestand der Rötelmäuse und mit ihnen das Virus. Besonders betroffen sind Süd- und Westdeutschland, wie die Schwäbische Alb, der Spessart oder der Bayerische Wald.

Read more »

Nach Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Experten prüfen in Ushuaia Nagetiere auf VirusLiegt der Ursprung des Hantavirus-Ausbruchs in Feuerland im Süden Argentiniens? Forscher wollen dies nun herausfinden. Die örtlichen Behörden sind empört.

Read more »

Hantavirus-Ausbruch: Suche nach Ursprung in FeuerlandB3-Nachrichten: Suche nach Hantavirus-Ursprung

Read more »