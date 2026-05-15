Hape Kerkeling clearing stance after debate on German Eurovision chances sparks celebrity support

Prominent German singer Lena Meyer-Landrut, who provoked excitement amongst fans with her recent Instagram like on a post by well-known entertainer Hape Kerkeling, has received significant support from the audience. Many are interpreting the support as a reaction to Kerkelings support for their countrys chances in the Eurovision Song Contest, which has been a topic of recent debate. However, Kerkeling has pointed out that his statement was not meant to offend or criticize Sarah Engels nor her musical performance. The entertainer has instead been hailed as a 'großartige und charismatische Künstlerin' by Kerkeling for her talents.

Einen Tag vor dem ESC-Finale wird es plötzlich wieder laut um Lena Meyer-Landrut (34). Die Sängerin, die seit Monaten von der Bildfläche verschwunden ist, hat sich auf Instagram bemerkbar gemacht – mit einem Like.

Der Auslöser: ein Beitrag von Hape Kerkeling (61). Der Entertainer hatte zuvor für Diskussionen gesorgt, weil er die deutschen Chancen beim Eurovision Song Contest eher nüchtern eingeschätzt hatte. Viele understood his words as a sidesick against Sarah Engels (33) and her ESC-Song. Jetzt stellte Kerkeling klar: So war es gar nicht gemeint.persönlich oder ihrer musikalischen Leistung zu tun gehabt habe.

Im Gegenteil: Kerkeling lobte die Sängerin. Er schreibt: „Ich glaube an Sarah Engels und ihren Song ,Fire‘ beim ESC.

“ Hape nennt sie eine „großartige und charismatische Künstlerin“. Sein Punkt sei ein anderer gewesen: Deutschland habe beim ESC seit Jahren ein grundsätzliches Problem – „völlig unabhängig von Sarahs Talent.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

{ Name: Lena Meyer-Landrut Methode: Count } { Name: Escmusic Methode: Count } { Name: Hapekerkeling Methode: Count } { Name: Eurovision Song Contest Methode: Count } { Name: Eurovision Methode: Count } { Name: Contestant Methode: Count } { Name: Talent Methode: Count } { Name: Sarah Engels Methode: Count } { Name: Support Methode: Count } { Name: Fans Methode: Count } { Name: Hape Kerkeling Methode: Count } { Name: Germany Methode: Count } { Name: Debate Methode: Count } { Name: Supporters Methode: Count } { Name: Expressing Approval Methode: Count } { Name: Stayed Away From Controversy Methode: Count } { Name: Staying Away From Trouble Methode: Count } { Name: Esc Methode: Count } { Name: Esc-Finale Methode: Count } { Name: Escaplotteries Methode: Count } { Name: Esc-Music Methode: Count } { Name: Tragic End Methode: Count } { Name: Stayed Away From Controversies Methode: Count } { Name: Staying Away From Trouble Methode: Count } { Name: Being Constructive Methode: Count } { Name: Constructive Critic Methode: Count } { Name: Conservative Critic Methode: Count } { Name: Exhaustive Evaluation Methode: Count } { Name: Serious And Detailed Evaluation Methode: Count } { Name: Gray Area Methode: Count } { Name: Niche Market Methode: Count } { Name: Narrow Market Methode: Count } { Name: Viable Niche Methode: Count } { Name: Eurovision Song Contest Methode: Count } { Name: Eurovision Methode: Count } { Name: Eurovision Song Methode: Count } { Name: Blogosphere Methode: Count } { Name: Blogs Methode: Count } { Name: Blogger Methode: Count } { Name: Blogosphere-Journal Methode: Count } { Name: Blogosphere-Post Methode: Count } { Name: Blogosphere-Research Methode: Count } { Name: Blogosphere-Study Methode: Count } { Name: Blogosphere-Topic Methode: Count } { Name: Blogosphere-Trends Methode: Count } { Name: Blogosphere-W Methode: Count } { Name: Blogosphere-X Methode: Count } { Name: Blogosphere-Y Methode: Count } { Name: Blogosphere-Z Methode: Count } { Name: Messenger-Paginator Methode: Count } { Name: Messenger-Users Methode: Count } { Name: Messenger-Tech Methode: Count } { Name: Messenger-Maker Methode: Count } { Name: Message-Paginator Methode: Count } { Name: Message-Users Methode: Count } { Name: Message-Tech Methode: Count } { Name: Message-Maker Methode: Count }

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Horst Schlämmer sorgt für Chaos bei LOL - Last One LaughingHape Kerkeling übernimmt als Horst Schlämmer eine Sonderrolle in der neuen Staffel von LOL, während Bully Herbig selbst als Kandidat an seine Grenzen stößt.

Read more »

Kurz vorm ESC: Lebenszeichen von Lena Meyer-Landrut auf InstagramWenige Tage vor dem ESC-Finale meldet sich Lena Meyer-Landrut auf Instagram. Auslöser ihrer Reaktion ist ein Beitrag von Hape Kerkeling.

Read more »

Nach bitterer ESC-Kritik: Hape Kerkeling rudert zurück, Lena Meyer-Landrut reagiertHape Kerkeling räumt Deutschland in der ESC-Doku nur bescheidene Chancen ein. Seine Aussagen revidiert er kurz darauf und bekommt dafür ein Like von Lena Meyer-Landrut.

Read more »

Nach bitterer ESC-Kritik: Hape Kerkeling rudert zurück und Lena Meyer-Landrut meldet sichHape Kerkeling räumt Deutschland in der ESC-Doku nur bescheidene Chancen ein. Seine Aussagen revidiert er kurz darauf und bekommt dafür ein Like von Lena Meyer-Landrut.

Read more »