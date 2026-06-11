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Hape Kerkeling: Entertainer als Bundespräsident? - BILD beantwortet die wichtigsten Fragen

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Hape Kerkeling: Entertainer als Bundespräsident? - BILD beantwortet die wichtigsten Fragen
Hape KerkelingBundespräsidentOnline-Petition
📆11/06/2026 14:19:00
📰BILD
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Hape Kerkeling, bekannt durch seine Komik und Entertainmentshows, wird von vielen Menschen als Nachfolger des Bundespräsidenten gehandelt. Eine Petition sammelt bereits Tausende Unterstützer für den TV-Star. BILD beantwortet die wichtigsten Fragen zu diesem Thema.

Zieht bald einer der bekanntesten Entertainer des Landes ins Schloss Bellevue? Was zunächst wie ein Scherz klingt, wird plötzlich ernsthaft diskutiert: Tausende Menschen wollen Komiker und Entertainer Hape Kerkeling (61) als nächsten Bundespräsident en sehen.

Eine Online-Petition sammelt bereits zehntausende Unterstützer für den TV-Star. Und Kerkeling selbst? Der winkt die Idee nicht einfach weg. Auf die Frage, ob er sich das höchste Staatsamt vorstellen könne, sagte er zu RTL: "Ich schließe nichts mehr aus.

"(70) darf nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten. Könnte also tatsächlich Hape Kerkeling sein Nachfolger werden? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen

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