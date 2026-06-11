Hape Kerkeling: Entertainer als Bundespräsident? - BILD beantwortet die wichtigsten Fragen

Hape Kerkeling, bekannt durch seine Komik und Entertainmentshows, wird von vielen Menschen als Nachfolger des Bundespräsidenten gehandelt. Eine Petition sammelt bereits Tausende Unterstützer für den TV-Star. BILD beantwortet die wichtigsten Fragen zu diesem Thema.

Zieht bald einer der bekanntesten Entertainer des Landes ins Schloss Bellevue? Was zunächst wie ein Scherz klingt, wird plötzlich ernsthaft diskutiert: Tausende Menschen wollen Komiker und Entertainer Hape Kerkeling (61) als nächsten Bundespräsident en sehen.

Eine Online-Petition sammelt bereits zehntausende Unterstützer für den TV-Star. Und Kerkeling selbst? Der winkt die Idee nicht einfach weg. Auf die Frage, ob er sich das höchste Staatsamt vorstellen könne, sagte er zu RTL: "Ich schließe nichts mehr aus.

"(70) darf nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten. Könnte also tatsächlich Hape Kerkeling sein Nachfolger werden? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen





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