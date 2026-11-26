Die Schlagerwelt wäre ohne Roland Kaiser, Helene Fischer und andere nicht die gleiche. Doch wie haben ihre Karrieren begonnen? Und wie sehr haben sie sich über die letzten Jahre verändert? GALA wagt eine Reise in die Vergangenheit.

Die Schlagerwelt wäre ohne Roland Kaiser, Helene Fischer, Florian Silbereisen und andere nicht die gleiche. Doch wie haben ihre Karrieren begonnen? Und wie sehr haben sie sich über die letzten Jahre verändert?

GALA wagt eine Reise in die Vergangenheit. Wallemähne, Ledershorts und Jeansjacke: Matthias Reims Aufmachung bei einem Auftritt 1990 zeigt bereits, dass er kein klassischer Schlagersänger ist, sondern mit rockigen Elementen spielt. Das ist auch in seinem Hit"Verdammt, ich lieb' dich" zu spüren. Der deutsche Schlager steht für große Gefühle, glitzernde Shows und starke Persönlichkeiten.

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Doch nicht nur musikalisch haben sich viele Stars im Laufe der Jahre gewandelt – auch optisch sind ihre Veränderungen unverkennbar. VonAls Helene Fischer ihre Karriere startete, setzte sie noch auf viel Glitzer und sanfte Wellen im Haar – heute begeistert sie mit sportlicher Eleganz, Designer-Looks und aufwendig inszenierten Bühnenoutfits. Ihr Stil ist ebenso wandelbar wie ihre Musik – ein Mix aus Persönlichkeit, Perfektion und Pop-Appeal. Kaum ein anderer Star steht so für zeitlose Reife wie Roland Kaiser.