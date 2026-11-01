Happybrush Black Week Angebot: Eco Vibe 3 Schallzahnbürste und Sets stark reduziert

Happybrush senkt die Preise für die Eco Vibe 3 Schallzahnbürste und Zubehör-Sets deutlich vor der Black Week. Testgeprüfte Qualität zu günstigen Konditionen bis zum 8. November.

Der deutsche Hersteller Happybrush senkt aktuell die Preise für mehrere Sets mit Schallzahnbürste n und Zubehör, sodass Interessierte nicht bis zum Black Friday warten müssen. Während in der Black Week die Preise typischerweise stark fallen und Schnäppchenjäger Hochsaison haben, bietet Happybrush jetzt bereits attraktive Konditionen. Wer auf der Suche nach günstigen und gut getesteten Schallzahnbürste n ist, kann diese Angebote bereits jetzt nutzen, anstatt lange auf die große Deal-Sause des Jahres zu warten.

Testsieger Eco Vibe 3 und günstige Sets

Unabhängige Tests belegen die hohe Qualität der von Happybrush angebotenen Zahnbürsten. Der F.A.Z. Kaufkompass hat die Eco Vibe 3 als Testsieger ausgezeichnet und ihr eine effektive Reinigungsleistung sowie ein sehr angenehmes Putzgefühl bescheinigt. Zudem werden die lange Akkulaufzeit und die praktische Reiseverriegelung positiv bewertet. Besonders hervorzuheben ist, dass Happybrush nicht nur für einzelne Geräte saubere Preise anbietet, sondern auch Partnersets stark reduziert und zusätzliche Zugaben wie ein Reiseetui und Aufsteckbürsten beilegt.

Also read Erstmals zum Black Friday: Fehlt dieser Knopf, dürfen Kunden bis zu ein Jahr widerrufen

Wer ohnehin über den Umstieg auf eine Schallzahnbürste nachdenkt, bekommt über ntv.de derzeit besonders umfangreiche Happybrush-Sets mit der Eco Vibe 3 Schallzahnbürste besonders günstig. Der Hersteller gibt an, dass die Eco Vibe 3 mit bis zu 40.000 Vibrationen pro Minute putzt und dabei drei verschiedene Reinigungsmodi bietet. Die Akkuleistung soll laut Angaben von Happybrush bis zu sechs Wochen halten, was für eine bequeme Nutzung ohne ständiges Aufladen spricht. Insgesamt sind fünf verschiedene Sets zu reduzierten Preisen verfügbar.

Preise und rabattierte Pakete im Detail

Die Eco Vibe 3 ist in den Farben Black Mint, Ocean und Allblack erhältlich und kostet jeweils 69,89 beziehungsweise 69,90 Euro. Happybrush gibt für die jeweiligen Aktionspakete einen Vergleichswert von 139,79 Euro an, was eine deutliche Ersparnis bedeutet. Noch interessanter fällt der Rabatt beim Partner-Set aus, da zwei Schallzahnbürsten zusammen für 84,94 Euro statt der normalen 169,88 Euro zu haben sind. Rechnerisch fallen damit lediglich 42,47 Euro pro Zahnbürste an, was den Einstiegspreis erheblich senkt.

Advertisement

Für 89,72 statt 179,43 Euro gibt es außerdem ein Präzisionsset, das die Schallzahnbürste mit einer Munddusche kombiniert. Dies ist für Kunden, die Wert auf eine vollständige Mundpflege setzen, eine attraktive Option. Auch gut zu wissen: Der Versand ist bei allen genannten Angeboten gratis. Sämtliche Deals gelten solange der Vorrat reicht, allerdings nur bis zum 8. November um 23:59 Uhr. Interessenten sollten sich also zeitnah entscheiden, wenn sie von den reduzierten Preisen profitieren möchten.

Testergebnisse und Materialien der Marke

Auch ntv.de hat bereits eine Happybrush-Schallzahnbürste ausführlich getestet, wobei es sich in diesem Fall um die Eco Vibe 3+ handelte. Happybrush zufolge unterscheidet sich dieses Modell von der hier angebotenen Eco Vibe 3 vor allem durch die Herstellung in Deutschland. Der Hersteller verspricht dadurch unter anderem höhere Produktionsstandards und kürzere Transportwege, was ökologische Vorteile mit sich bringt. Im ntv-Test punktete die Eco Vibe 3+ insbesondere mit ihrer Borstenbeschaffenheit und dem angenehmen Putzgefühl.

Unter dem Mikroskop zeigten sich bei den getesteten Modellen zwei Borstenzonen mit dicht und fein verteilten Hauptborsten sowie separaten Indikatorborsten. Sämtliche Borstenspitzen waren abgerundet, was für eine schonende Behandlung des Zahnfleischs spricht. In der Praxis hinterließ das Gerät einen guten Eindruck, da die Reinigung sich angenehm massageartig anfühlte. Das Zahnfleisch war nach dem Putzen weder gereizt noch empfindlich, was die Verträglichkeit des Geräts unterstreicht. Dank des etwas breiteren Griffs ließ sich die Zahnbürste auch mit nassen Händen sicher halten.

Einige Abzüge gab es im Test dagegen für das vergleichsweise stark vibrierende Handstück und die Lautstärke, die lauter war als bei anderen getesteten Modellen. Ein weiterer Schwerpunkt des Herstellers liegt auf den verwendeten Materialien, um die Nachhaltigkeit zu erhöhen. Das Gehäuse von Handstück und Ladestation der Eco Vibe 3 besteht Happybrush zufolge zu 100 Prozent aus recyceltem Material, mit Ausnahme des Knopfes am Handstück. Bei den im ntv-Test untersuchten Bürstenaufsätzen setzt der Hersteller nach eigenen Angaben mit Ausnahme der Borsten und des Innenteils fast vollständig auf nachwachsende Rohstoffe.