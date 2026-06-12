Harald Martenstein erhält Deutschen Sprachpreis 2026

Der bekannte Kolumnist Harald Martenstein wird mit dem Deutschen Sprachpreis 2026 ausgezeichnet. Die Laudatio hält Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.

Der bekannte Kolumnist Harald Martenstein wird mit dem Deutschen Sprachpreis 2026 ausgezeichnet. Der 72-jährige Martenstein wird am Freitag in Kassel mit dem Preis geehrt, den seit 1985 vergeben wird.

Die Laudatio hält Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Martenstein ist einer der bekanntesten Kolumnisten Deutschlands und wird für seine unkonventionellen Gedanken und seine Fähigkeit, den Alltag in wenige Sätze zu packen, geehrt. Der Preis wird ihm für seine Fähigkeit, Freiheit im Kopf mit der Freiheit des Wortes zu beginnen, verliehen. Martenstein ist bekannt für seine trockene Ironie und seine Fähigkeit, den Lesern Pulsbeschleuniger zu beschert haben.

Er ist ein Mann, der lieber schreibt als posiert und ist eine der unverwechselbaren Stimmen des deutschen Journalismus. In seiner Kolumne 'Mail von Martenstein' provoziert er in BILD, ohne laut zu werden. Martenstein hat auch seine Meinung über das Gendern geäußert und meint, dass es dazu geführt hat, dass unsere Sprache ein bisschen an Vielfalt, an Kraft und Schönheit verliert





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