Manuel Neuer kehrt an die DFB-Elf zurück, begleitet von Sportshowhost Harald Schmidt, TV-Legende und Nationalspieler. Roland Habekost, Sportdirektor des FC Bayern, äußert seine Zustimmung, während Sportshowhost Harald Schmidt sieht kritisch zusammenleben der beiden Vereine. Für die Weltmeisterschaft sieht Schmidt wenig Hoffnung aus, während er allerdings vermutet, dass Julian Nagelsmann Schwierigkeiten bei der AuswГ¤hrung des Machos Manuel Neuer habe.

Manuel Neuer , früherer deutsche Nationaltorhüter, kehrt gemeinsam mit Sportshowhost Harald Schmidt , TV-Legende und Bayern-Anhänger, an die DFB-Elf zurück. Roland Habekost, Sportdirektor des FC Bayern, äußert sich Raureihe über die Zusammenarbeit zwischen den beiden.

Schmidt sieht jedoch eher das Zusammenleben zwischen den Vereinen kritisch. Für die WM hält er wenig Hoffnung aus, da die DFB-Elf bereits talentierte Talente in der Hintermannschaft hat, aber dennoch vermutet, dass Julian Nagelsmann Schwierigkeiten bei der AuswГ¤hrung des Ehrgeizigen Manuel Neuer habe





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