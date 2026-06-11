The departure of striker Haris Tabakovic and the arrival of Isac Lidberg create a new competition in the Gladbach Sturm. The new striker will challenge Shuto Machino for his place in the team.

Es tut sich was im Gladbach - Sturm ! Der Abgang von 13-Tore-Stürmer Haris Tabakovic (31), der nach seiner Leihe zurück nach Hoffenheim muss, wird Borussia in der kommenden Saison mit der Rückkehr von Tim Kleindienst (30) kompensiert.

Kleindienst, wenn sein Knie nach der monatelangen Pause hält, ist im Sturmzentrum gesetzt. Doch hinter Kleindienst entsteht durch die Verpflichtung von Isac Lidberg, der Dienstag einen Vertrag bis 2020 in Gladbach unterschrieben hatte, neuer Konkurrenzkampf. Der Schweden-Stürmer soll vor allem Shuto Machino (26) Druck machen.

Für den Japaner hatten sich die Verantwortlichen bei Borussia vor der letzten Saison weit aus dem Fenster gelehnt, eine stattliche Ablöse von acht Millionen Euro nach Kiel überwiesen – die erhoffte Gegenleistung blieb aber (bisher) aus. Machino kam in seiner ersten -Saison im Fohlen-Trikot nur neunmal in der Startformation und erzielte lediglich drei Tore – eine für beide Seiten unbefriedigende Situation. Machino verlor kurz vor dem Saisonende sogar seinen Platz im japanischen Nationalteam und muss nun bei der WM zuschauen.

Die Hoffnung, dass Machino aber noch mit Verspätung durchstartet, ist bei Borussia noch da. Bereits kurz vor dem letzten Spieltag hatte Trainer Eugen Polanski (40) über den Japaner gesagt: „Er ist spät zu uns gekommen und hatte direkt mit einer Verletzung zu kämpfen, dadurch hatte er praktisch gar keine Saisonvorbereitung. In seiner Karriere war sein zweites Jahr meist besser als das erste.

Genau daran möchten wir jetzt gemeinsam anknüpfen und ihn in die Richtung entwickeln, dass er seine Qualität konstant auf den Platz bringt.

“ Das sieht auch Sport-Boss Rouven Schröder (50) so: „Shuto hat Riesen-Qualität, er weiß vielleicht manchmal selbst nicht, wie gut er ist. In Kiel war er natürlich der Hero, hat immer gespielt, in der Liga und in der Champions League. Wir hoffen, dass er jetzt in Gladbach seine Entwicklung fortsetzt und seine Qualität zeigt.





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