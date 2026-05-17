Haris Tabakovic's Dream of World Cup in Jeopardy After Injury

Haris Tabakovic, a Bosnian forward playing for Borussia Dortmund, suffered a severe left foot injury during the Bundesliga season finale against Hoffenheim. The injury occurred in a duel with Hoffenheim's Ozan Kabak and left him in pain. Despite his best efforts to continue playing, he was eventually substituted and had to undergo medical treatment. The fans in the Borussia-Park showed their appreciation for his strong season, but the injury has raised concerns about his participation in the upcoming World Cup in the USA, Canada, and Mexico.

Es hätte ein rundum gelungener Nachmittag werden können – doch für einen Gladbacher könnte bei der 4:0-Gala gegen die TSG Hoffenheim zum Abschluss der Bundesliga -Saison 2025/26 ein großer Traum geplatzt sein!

Fohlen-Coach Eugen Polanski (40) brachte es nach der Partie auf den Punkt: „Es war ein fast perfektes Spiel für uns. Nur fast, weil Haris leider Gottes verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Wir hoffen noch, dass es nicht so schlimm ist und nicht seine WM gefährdet.

“ Haris Tabakovic (31) bangt um die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, für die er sich mit der bosnischen Nationalmannschaft sensationell qualifiziert hatte. Was war passiert? Nach 71 Minuten war der Stürmer im Duell mit Hoffenheim-Verteidiger Ozan Kabak (25) übel mit dem linken Fuß umgeknickt. Tabakovic setzte sich an der Mittellinie auf den Boden, deutete bereits da eine Auswechslung an.

Der ehrgeizige Profi raffte sich aber noch einmal auf, köpfte sogar noch einen Ball aus dem eigenen Strafraum – bis er erneut auf den Boden musste. Als er wieder stand und ausgewechselt werden musste, erhoben sich die Zuschauer im Borussia-Park – und bedankten sich mit lautem Applaus für eine richtig starke Saison des Leihstürmers. Tabakovic verschwand sofort in der Kabine. Die Sorge, dass er sich an seinem Fuß eine schwere Verletzung zugezogen hat, war ihm deutlich anzusehen.

Nun wartet er auf eine Diagnose... Vor seinem verletzungsbedingten Aus hatte Tabakovic gezeigt, wie wichtig er für die Fohlen war. Sein Treffer zum 2:0 war bereits sein 13. Trikot.

Und obwohl es gegen den Kub ging, wo er noch einen Vertrag bis 2027 hat und wohin er auch vorerst zurückkehren wird, kannte er auf dem Rasen keine Verwandten. Und legte sich sogar das ein oder andere Mal mit den Hoffenheim-Profis an, sah auch die Gelbe Karte. Jetzt drücken Tabakovic bei den Fohlen alle die Daumen, dass er sich seinen großen WM-Traum doch erfüllen kann





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