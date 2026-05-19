Haris Tabakovic: Schwere Verletzung kurz vor der Weltmeisterschaft

Der Gladbach-Stürmer Haris Tabakovic hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen. Trotz des Rückschlags hofft er, doch noch an der WM in Nordamerika teilnehmen zu können.

Es gibt Momente im Profisport, die man einfach nicht begreifen kann, und für den 31-jährigen Stürmer Haris Tabakovic ist der vergangene Samstag genau ein solcher Moment gewesen.

Während des letzten Bundesliga-Spiels der Saison ereignete sich ein folgenschweres Missgeschick, das die sportliche Planung des Spielers komplett über den Haufen geworfen hat. Ohne dass ein Gegenspieler involviert war, knickte Tabakovic mit seinem linken Fuß so ungünstig um, dass eine sofortige medizinische Untersuchung unumgänglich war. Die Diagnose, die nun laut Informationen von 'Sky' feststeht, ist für jeden Athleten ein Albtraum: ein Mittelfußbruch.

Diese Art von Verletzung ist tückisch, da sie nicht nur eine lange Heilungsphase erfordert, sondern auch eine präzise Rehabilitation verlangt, um die volle Stabilität im Sprunggelenk und im Fuß wiederherzustellen. Für den Gladbach-Offensivmann könnte sich dadurch ein Traum zerschlagen, auf den er die gesamte Saison über hingearbeitet hatte. Im Zentrum dieses Dramas steht die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, die vom 11. Juni bis zum 19.

Juli ausgetragen wird. Tabakovic hatte sich intensiv auf dieses Turnier vorbereitet, da er eine Schlüsselrolle in der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina einnimmt. Seine Leistungen in der Qualifikationsphase waren nichts weniger als sensationell und machten ihn zu einem der gefeiertesten Spieler seines Landes. In seinen letzten fünf Länderspieleinsätzen gelang es ihm, viermal das Netz zu treffen, wobei er eine beispiellose Chemie mit seinem erfahrenen Teamkollegen und Kumpel Edin Dzeko entwickelte.

Besonders hervorzuheben ist sein Treffer im Play-off-Rückspiel gegen Italien, ein Ausgleichstor, das die Hoffnung des gesamten Landes am Leben erhielt. Doch nicht nur seine Tore, sondern vor allem seine mentale Stärke in den entscheidenden Momenten zeichneten ihn aus. In den Elfmeter-Duellen gegen Wales und Italien bewies Tabakovic eiserne Nerven und verwandelte seine Strafstöße souverän, was letztlich maßgeblich zum Einzug der Bosnier in die Weltmeisterschaft beitrug.

Trotz der Schwere der Diagnose und der medizinischen Prognosen, die eine Teilnahme an der WM eigentlich ausschließen würden, weigert sich Haris Tabakovic, die Hoffnung aufzugeben. Sein Kampfgeist ist bemerkenswert: Anstatt sich mit dem Schicksal abzufinden, strebt er danach, zumindest Teil der Reisegruppe in die USA zu sein. Die Idee ist, mit der Mannschaft mitzufliegen, um die moralische Unterstützung zu gewährleisten und gleichzeitig vor Ort an seiner Genesung zu arbeiten.

Es besteht die theoretische Hoffnung, dass er bei einem optimalen Heilungsverlauf möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt des Turniers in den Spielkader einsteigen kann. Diese Entschlossenheit zeigt, wie viel ihm die Teilnahme an der Weltmeisterschaft bedeutet, insbesondere nach einer Saison, in der er mit insgesamt 13 Treffern im Trikot von Borussia Mönchengladbach eine beeindruckende Formkurve gezeigt hatte. Die WM wäre die ideale Bühne gewesen, um seine Qualitäten vor einem weltweiten Publikum zu präsentieren und seinen Marktwert weiter zu steigern.

Neben dem sportlichen Aspekt der Weltmeisterschaft bringt die Situation auch eine gewisse Unsicherheit bezüglich seiner clublichen Zukunft mit sich. Tabakovic kehrt zur neuen Spielzeit vorerst zur TSG Hoffenheim zurück, wo er einen Vertrag bis zum Jahr 2027 besitzt. Die Frage ist nun, ob die Verantwortlichen in Sinsheim ihn weiterhin als festen Bestandteil ihres Kaders planen oder ob sie die Gelegenheit nutzen möchten, eine stattliche Ablösesumme zu generieren, sollte es Interessenten geben.

Eine langfristige Verletzung könnte hierbei eine Variable sein, die die Verhandlungsposition beeinflusst. Dennoch bleibt das primäre Ziel die schnelle Genesung. Es wäre ein besonders bitterer Zufall, wenn er das Spiel gegen die Schweiz am 18. Juni in Los Angeles verpassen würde, da er dort gegen seinen guten Bekannten Nico Elvedi angetreten wäre.

Das Duell zwischen dem bosnischen Stürmer und dem Schweizer Verteidiger wäre ein interessanter Nebenplot des Turniers gewesen. Nun bleibt nur die Hoffnung, dass die medizinische Abteilung alles daran setzen kann, den Stürmer rechtzeitig zurück auf den Platz zu bringen





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