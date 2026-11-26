Harley-Davidson muss dringend Absatzzahlen steigern. Die neue Einsteiger-Sprint 440 soll den seit Jahren starken Verkaufsrückgang bremsen.

2025 verzeichnete Harley-Davidson einen weltweiten Rückgang der Einzelhandelsverkäufe um 12 Prozent. Mit neuen Modellen wie der Sprint 440 versucht sich die Traditionsmarke den seit Jahren bedenklich einbrechenden Verkäufen entgegenzustemmen, was schwierig werden dürfte.

Zum einen sind Chopper und Cruiser längst nicht mehr angesagt, ihr Marktanteil in Deutschland liegt bei nur rund 7,4 Prozent. Zum anderen erwartet man von Harley große Hubräume und mächtig viel Kraft aus einem V2-Motor. Das kann die Sprint 440 mit einem luft-/ölgekühlten 440‑cm³-Einzylinder, der nur 27 PS und 38 Nm leistet, nicht bieten. In den USA kommt sie erst im Frühjahr 2027 auf den Markt.

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Die Endmontage übernimmt dann das Werk in York, Pennsylvania. Zunächst hofft Harley-Davidson, dass die Europäer zugreifen. Es ist sicher eine richtige Idee, junge Kunden gewinnen zu wollen, denn der Altersdurchschnitt unter den Harley-Davidson-Fahrern liegt sehr hoch. Aber ob die Jugend mit der Sprint 440 abgeholt werden kann, ist zweifelhaft.