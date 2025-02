Harmonic-Führungskräfte kaufen Aktien trotz Kursrückgangs

Das Technologieunternehmen Harmonic erlebte in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang seiner Aktienkurse um 12 Prozent. Trotz dieser Entwicklung kauften mehrere hochrangige Führungskräfte Aktien im Gesamtwert von über 280.000 Dollar. Experten sehen die Aktie als unterbewertet und erwarten, dass der Übergang zu DOCSIS 4 Unified die Wettbewerbsposition des Unternehmens langfristig stärken könnte.

Das Technologieunternehmen Harmonic erlebte in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang seiner Aktien kurse um 12 Prozent. Dieser Kursverfall löste eine bemerkenswerte Kaufserie von mehreren hochrangigen Führungskräfte n aus. Der Vorstandsvorsitzende, der Finanzchef und ein Verwaltungsratsmitglied erwarben Aktien im Gesamtwert von über 280.000 Dollar.

Diese koordinierte Investitionsentscheidung erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem Experten die Aktie als unterbewertet einschätzen und technische Indikatoren auf eine überverkaufte Situation hindeuten. \Trotz eines starken vierten Quartals 2024, in dem Harmonic einen Umsatzanstieg von 33 Prozent im Jahresvergleich verzeichnete, fiel die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 verhaltener aus. Die Reduzierung der Nachfrage wichtiger Großkunden ist der Hauptgrund für diese Vorsicht. Dennoch halten führende Analysehäuser an ihrer Kaufempfehlung fest, wenngleich mit angepassten Kurszielen zwischen 12 und 14 Dollar. Positiv hervorgehoben wird insbesondere der Übergang zu DOCSIS 4 Unified, der Harmonics Wettbewerbsposition langfristig stärken könnte. Das Unternehmen selbst signalisiert Zuversicht durch die Verdopplung seines Aktienrückkaufprogramms auf 200 Millionen Dollar.





