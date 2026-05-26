Harold Kreis: Ist er der Richtige für die Heim-WM 2027?

Harold Kreis, Bundestrainer des deutschen Eishockey-Teams, steht vor dem Kriterium, ob er für die Heim-WM 2027 der Richtige ist. Die letzten WM-Turniere und Olympiade haben gezeigt, dass das deutsche Team unter seiner Leitung nicht das Viertelfinale erreicht hat, das Minimalziel des Verbandes. Sportchef Christian Künast sieht die Rückendeckung nicht eindeutig und verweist auf eine umfassende Analyse in der nächsten Woche.

Bundestrainer Harold Kreis (67) hat zweifellos seine Verdienste um das deutsche Eishockey. Aber ist er der Richtige für die Heim-WM 2027? Aus. Aus.

Aus. Wir sind bei der Eishockey-WM in der Schweiz in hohem Bogen rausgeflogen. Es gab keine Schützenhilfe von Ungarn gegen Lettland. Die acht besten Teams spielen um die Medaillen, wir fahren in den Urlaub.

Eisschmelze, null Prämie (nur bis Platz acht). Noch 2023 stand unser Team in Tampere im WM-Finale und holte unter Bundestrainer Harold Kreis Silber (2:5 gegen Kanada). Sowohl bei den letztjährigen Titelkämpfen in Herning, Dänemark als auch jetzt in Zürich erreichte das deutsche Team nicht das Viertelfinale, das Minimalziel des Verbandes. Bei Olympia 2026 in Mailand spielte man mit all unseren NHL-Stars um Leon Draisaitl (30, Edmonton) ebenso ein enttäuschendes Turnier.

Fliegt jetzt Bundestrainer Harold Kreis, der zweifellos seine Verdienste hat und noch bis 2027 unter Vertrag beim DEB steht? Sportchef Christian Künast (54) beantwortete die Frage nicht eindeutig und verwies auf eine umfassende Analyse in der nächsten Woche. BILD meint: Rückendeckung sieht anders aus. Eine Alternative mit Blick auf die Heim-WM 2027 wären Uwe Krupp (60), Ex-NHL-Profi Korbinian Holzer (38) oder der frühere Co-Trainer von Marco Sturm (47, Boston), Mat McIlwain (40, San Diego, AHL).

Den mögen alle Spieler. Die besten deutschen Profis, Kapitän Moritz Seider (25, Detroit) und Stürmer Frederik Tiffels (31, Berlin) sparten nicht mit Kritik. Seider: „Wir gewinnen gegen die vermeintlich Schwachen der Welt und es soll alles wieder gut sein? Das ist nicht die Realität, es wäre sehr viel mehr drin gewesen.

“ Tiffels: „Eine Enttäuschung. Schließlich fehlten bei den Top-Nationen USA, Schweden, Tschechien die Stars. Oft wird alles schöngeredet. NHL-Profi Josh Samanski (24, Edmonton) auf die Frage, ob wir uns wieder mit den „Kleinen“ messen müssen?

: „Wenn man ein Spiel gegen Lettland verloren hat, soll man nicht immer alles schlecht reden. Dass wir uns jetzt mit den Kleinen messen müssen, ist Schwachsinn“. Völliger Realitätsverlust! Kreis: „Bei unseren Special Teams hätten wir mehr PS auf die Straße bringen können.

“ Doch dafür ist doch der Cheftrainer mit seinem Co., Mark French (55, Ingolstadt), auch verantwortlich gewesen! Es muss mit Blick auf die Heim-WM 2027 ein Ruck durch das deutsche Eishockey gehen. Alle müssen wieder gern zur Nationalmannschaft kommen und nicht aus Frust oder z. B. der Organisation der eigenen Hochzeit absagen





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