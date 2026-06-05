Harold Kreis ist nicht mehr Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft

Der Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, Harold Kreis, ist nach BILD-Informationen nicht mehr im Amt. Die Führung des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) hat entschieden, dass Kreis nicht weiter als Bundestrainer tätig sein wird.

Der Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, Harold Kreis , ist nach BILD-Informationen nicht mehr im Amt. Die Führung des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) hat entschieden, dass Kreis nicht weiter als Bundestrainer tätig sein wird.

Laut BILD-Informationen handelt es sich um eine einvernehmliche Trennung. Kreis hatte das Amt 2023 übernommen, nachdem die deutsche Mannschaft bei der jüngsten Weltmeisterschaft schwach abgeschnitten war. Die Mannschaft qualifizierte sich nicht für die K.o. -Runde, sondern erreichte gerade noch Siege gegen Eiszwerge wie England, Ungarn und Österreich.

Dies ist ein Absturz, da Deutschland noch 2023 im WM-Finale stand und Silber geholt hatte. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaftsturnieren schaffte Kreis es nicht mehr, die Mannschaft ins Viertelfinale zu führen. Auch bei Olympia 2026 in Mailand scheiterte die deutsche Mannschaft früh im Viertelfinale mit 2:6 gegen die Slowakei. Sportchef Christian Künast hatte zuletzt noch ausweichend auf die Trainerfrage geantwortet, indem er sagte, dass man eine Analyse machen werde, bevor man sich zu einer Entscheidung äußere





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