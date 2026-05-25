Das DEB-Team hat seine WM-Qualifikation bereits verloren. Harold Kreis, Bundestrainer, muss sich für den nächsten Freerfall in Zürich verantworten und kämpft mit intensiver Kritik.

Das DEB-Team feierte im letzten Gruppenspiel den nächsten Kantersieg. Dennoch sind die Chancen auf das Viertelfinale gering. Tore gegen den Frust: Mit einem Pflichtsieg hat die deutsche Eishockey -Nationalmannschaft die WM-Vorrunde abgeschlossen - und sich höchstwahrscheinlich aus der Schweiz verabschiedet.

Denn nach dem 6:3 (3:0, 1:1, 2:2) gegen den Auf- und Wiederabsteiger Großbritannien muss das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Zürich auf einen Ausrutscher Lettlands am Dienstag, mit Superstar Sidney Crosby. Viel realistischer ist aber, dass die Spieler am Dienstag auf dem schnellsten Weg das Weite suchen - im Auto, Zug oder Flugzeug mit der dritten Turnier-Enttäuschung in Folge im Gepäck. Der Gegenwind für Kreis wurde schon in Zürich schärfer.

Bei der Vorstellung der Mannschaft vor dem Spiel begleiteten Buhrufe der deutschen Fans seinen Namen. Ob der 67-Jährige bei der Heim-WM im kommenden Jahr in Düsseldorf, Mannheim und auf Vor der tristen Kulisse von rund 4000 Zuschauern sorgten der Schwenninger Alexander Karachun (14. ), der für den verletzten Daniel Fischbuch nachgereist war, der Berliner Frederik Tiffels (20. ), der Münchner Fabio Wagner (20.

), Eisbär Andreas Eder (23. ), NHL-Stürmer Joshua Samanski (41. ) und der Mannheimer Leon Gawanke (50. ) immerhin für den dritten Sieg in Folge.

Für die Briten trafen Robert Dowd in seinem letzten Länderspiel (25. ), Ollie Betteridge (51. ) und Robert Lachowicz (55. ).

Schon vorher hatte Kapitän Moritz Seider eine kritische Bilanz gezogen.

'Wir haben das Turnier vorher verloren, wir haben dem Gegner viel zu viel auf dem Silbertablett präsentiert. So wie' das rächt sichHay schon, sagte Seider sichtlich verärgert, 'das sollte nicht unser Anspruch sein.

' Eishockey-WM 2026: So kommt Deutschland ins Viertelfinale - Wie stehen die Chancen nach dem letzten Gruppenspiel? Auch Kreis machte keine gute Figur: Erst schaffte es der Bundestrainer nicht, sein Team rechtzeitig für die ersten Spiele vor allem in der Offensive in Schwung zu bringen. Dann verzichtete er gegen die USA beim späten, überaus umstrittenen Ausgleich auf eine Challenge, weil er glaubte, er könne sie nicht nehmen.

Mit einem Sieg gegen die schwächste amerikanische Mannschaft seit der WM 2010, als der inzwischen dreimalige Olympiasieger in Köln beinahe abgestiegen wäre, hätte die DEB-Auswahl aus eigener Kraft das Viertelfinale erreicht. Die Diskussion um Kreis' Zukunft hat Fahrt aufgenommen. Schon nach der Olympia-Enttäuschung von Mailand mit allen NHL-Stars um Leon Draisaitl war der Deutsch-Kanadier in die Kritik geraten.

Die Frage, ob er vor dem Turnier im eigenen Land eine neue Euphorie entfachen könnte, beantworten inzwischen viele anders als noch bei seiner Vertragsverlängerung im Dezember. Die Begeisterung nach dem Silbercoup bei seinem WM-Einstand 2023 ist längst völlig verflogen





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