Harold Kreis verlässt nach enttäuschter WM das Amt des Bundestrainers

Der Deutsche Eishockey Bund trennt sich nach einvernehmlicher Vereinbarung von Harold Kreis, nachdem die deutsche Nationalmannschaft bei der letzten WM nicht für die K.o.-Runde qualifiziert war. Die Suche nach einem neuen Trainer beginnt.

Harold Kreis hat nach nur drei Jahren im Amt das Amt des Bundestrainers der deutschen Eishockey -Nationalmannschaft abgegeben. Der Deutsche Eishockey Bund teilte mit, dass man sich einvernehmlich von dem 67-Jährigen getrennt habe, obwohl sein Vertrag noch bis zur Heim- Weltmeisterschaft im Jahr 2027 gelaufen wäre.

Kreis, ein deutsch‑kanadischer Trainer, hatte das Team im Sommer 2023 übernommen und seitdem versucht, die Mannschaft zurück an die Spitze des internationalen Eishockeys zu führen. Die enttäuschende Leistung bei der letzten Weltmeisterschaft, bei der Deutschland keines der Viertelfinalspiele erreichte, löste jedoch den Wendepunkt aus. Die Deutschen schafften es lediglich, ihre Gruppe zu beenden und holten Gewinne gegen England, Ungarn und Österreich, blieben jedoch für die K.o. -Runde außen vor.

Dieser Abstieg von den früheren Erfolgen wurde sowohl vom DEB als auch vom Trainer als Grund für die Trennung genannt. Die vergangenen Jahre standen unter dem Zeichen von knapp verpassten Chancen. Noch unter Kreis gelang es der deutschen Mannschaft, im Finale einer Weltmeisterschaft Silber zu holen, als sie gegen Kanada mit 2:5 verliert. Bei den darauffolgenden Turnieren fehlte das Durchkommen ins Viertelfinale, und bei der Olympiade 2026 in Mailand landeten die einstigen Silbermedaillengewinner erneut frühzeitig im Wettbewerb.

Trotz der Verfügbarkeit von NHL-Spielern wie Leon Draisaitl aus Edmonton, scheiterte das Team im Viertelfinale mit 2:6 gegen die Slowakei. Der Sportchef des DEB, Christian Künast, hatte zuvor ausweichend auf die Trainerfrage reagiert und betont, dass vor jeder Entscheidung eine umfassende Analyse stehe. Mit dem Ausscheiden von Kreis wird diese Frage nun eindeutig beantwortet. Die Entscheidung, den Trainerstab zu erneuern, eröffnet nun die Aufgabe, einen Nachfolger zu finden, der die Mannschaft aus der aktuellen Krise führen kann.

Der DEB steht vor der Herausforderung, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen und gleichzeitig ein neues strategisches Konzept zu entwickeln, das sowohl die junge Generation als auch die erfahrenen NHL-Spieler einbindet. Während die Suche nach einem geeigneten Kandidaten bereits läuft, wird erwartet, dass die kommende Trainerwahl nicht nur sportliche, sondern auch strukturelle Veränderungen im deutschen Eishockey mit sich bringt. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um die Weichen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Nationalmannschaft zu stellen





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