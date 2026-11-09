Harrison Butker unter Druck: Chiefs Trainer Reid reagiert auf Fehler

Trainer Andy Reid erklärt die Zukunft von Kicker Harrison Butker nach schwacher Leistung. Die Kansas City Chiefs stehen vor einer Entscheidung über den 36-jährigen Profi.

Die sportliche Zukunft von Harrison Butker bei den Kansas City Chiefs ist aktuell ungewiss und steht unter starkem Druck. Nach einem weiteren verpatzten Field Goal im Spiel gegen die Baltimore Ravens äußerte Cheftrainer Andy Reid deutliche Zweifel an der künftigen Rolle des Kickers. Reid betonte, dass er das Problem in der kommenden Woche vollständig klären wird, traf jedoch bei der Pressekonferenz am Sonntag nach dem 35:12-Sieg keine sofortigen Personalentscheidungen.

Die direkten Konsequenzen des Fehlers

Der entscheidende Moment ereignete sich kurz vor der Halbzeitpause des Spiels, als Butker einen Versuch aus einer Distanz von 51 Yards völlig daneben schoss. Dieser Fehlschlag fiel in eine Phase, in der der Kicker bereits seit längerer Zeit massiv in der Kritik der Medien und Fans steht. In der aktuellen NFL-Saison zählt Butker statistisch zu den unzuverlässigsten Spielern an dieser Position der gesamten Liga.

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Seine Trefferquote ist besorgniserregend niedrig. Von insgesamt 19 versuchten Field Goals traf er in der laufenden Spielzeit nur zwölf. Diese miserablen Leistungen reichen ligaweit gerade einmal für Platz 32 in der Rangliste der Kicker. Für eine Mannschaft, die um den Super Bowl mitspielt, stellen solche Defizite im Special Teams-Bereich ein erhebliches strategisches Risiko dar, das nicht ignoriert werden kann.

Die Position von Trainer Andy Reid

Andy Reid, der lange Zeit als der größte Beschützer Butkers galt, hat seinen Ton gegenüber dem 36-jährigen Profi deutlich verschärft. Während der Halbzeitpause des letzten Spiels sprach Reid direkt mit den Mikrofonen von CBS im Stadion. Auf die Frage, was er von Butker in der Zukunft erwarte, antwortete der Trainer knapp und unmissverständlich: "Ich muss sehen, dass er die trifft." Diese Worte signalisieren ein Ende der Toleranzgrenze für die bisherigen Ausfälle.

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Reid erklärte weiter, dass er die Situation im Laufe der Woche persönlich prüfen wird. Er wies die Journalisten an, nicht nachzufragen, und bestätigte, dass er sich alle verfügbaren Daten und Optionen anschauen wird. Dies deutet darauf hin, dass der Trainer nicht an einer voreiligen Entscheidung interessiert ist, sondern eine fundierte, datenbasierte Wahl für das weitere Vorgehen treffen möchte. Die Öffentlichkeit muss sich gedulden, bis Reid die endgültige Antwort gibt.

Vergangenheit und aktuelle Formkurve

Die aktuelle Krise steht in scharfem Kontrast zur früheren Karriere des Kickers. Reid erinnerte in vergangenen Äußerungen daran, dass Butker einst als einer der konstantesten und verlässlichsten Kicker der gesamten NFL galt. Als Butker die Franchise Ende Oktober des Vorjahres unter Vertrag genommen hatte, gab es bereits Kontroversen, da er damals als Skandal-Kicker in die Diskussion kam. Damals hatte er zwei von drei Field Goals verfehlt, was Reid zur Aussage veranlasste, dass sich die Situation zwingend verbessern müsse.

Auch die statistische Entwicklung in der letzten Saison bei den Baltimore Ravens war nicht unbedingt ein Garant für langfristigen Erfolg. In jener Zeit traf Butker lediglich 22 seiner 30 Field Goals Versuche. Diese Quote unterstreicht, dass die momentane Schwäche Teil eines größeren, anhaltenden Problems sein könnte. Mit 36 Jahren steht zudem die körperliche Verfassung im Fokus der Verantwortlichen, die in der NFL oft eine kurze Spanne für Spitzenleistungen erfordert.

Weitere Schritte und Implikationen für die Mannschaft

Was als Nächstes passiert, hängt vollständig von den weiteren Entwicklungen in den nächsten Tagen ab. Reid hat signalisiert, dass er die Leistung von Butker in den kommenden Trainingseinheiten und möglicherweise in vorbereitenden Spielen beobachten wird. Sollte der Kicker die geforderte Zuverlässigkeit nicht zurückgewinnen, droht ein Wechsel oder eine Kürzung im Kader. Für die Chiefs bedeutet dies nicht nur den Verlust eines erfahrenen Spielers, sondern auch die Notwendigkeit, einen Nachfolger zu finden, der unter Hochdruck stabil bleibt.

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Die Fans und Experten werden gespannt beobachten, wie die Franchise auf diesen Tiefpunkt reagiert. Ein Ersatzkicker muss nicht nur technisch präzise sein, sondern auch die psychologische Stärke mitbringen, um in entscheidenden Momenten wie gegen die Ravens zu bestehen. Bis zur offiziellen Entscheidung von Andy Reid bleibt die Zukunft von Harrison Butker in Kansas City somit ein offenes Kapitel mit hoher Unsicherheit für alle Beteiligten.