Harrison Ford verletzt sich schwer: Bandriss während Action-Szene

Der Schauspieler Harrison Ford hat sich während der Dreharbeiten zu einem Action-Thriller eine schwere Verletzung zugezogen. Der Film basiert auf einer Serie aus den 1960er-Jahren und erzählt die Geschichte des Arztes Dr. Richard Kimble, der zu Unrecht wegen Mordes an seiner Frau verurteilt wird. Die Verletzung passierte bei der bekannten Crash-Szene, in der Ford scheinbar aus einem verunglückten Bus springt, bevor dieser von einem echten Zug gerammt wird.

Harrison Ford , eine Ikone der Science-Fiction-Filme, hat sich während der Dreharbeiten zu einem Action-Thriller schwer verletzt. Der Schauspieler, der für seine harte Arbeit und seine Bereitschaft, sich für seine Rollen zu verletzen, bekannt ist, hat sich dieses Mal das Band gerissen.

Der Film basiert auf einer Serie aus den 1960er-Jahren und erzählt die Geschichte des Arztes Dr. Richard Kimble, der zu Unrecht wegen Mordes an seiner Frau verurteilt wird. Nach einem Unfall mit dem Gefangenentransportbus gelingt ihm die Flucht und er versucht, den wahren Täter zu finden. Gejagt wird er dabei von einem hartnäckigen U.S. Marshal, gespielt von Tommy Lee Jones, der für seine Rolle den Oscar als Bester Nebendarsteller erhielt.

Die Verletzung passierte bei der bekannten Crash-Szene, in der Ford scheinbar aus einem verunglückten Bus springt, bevor dieser von einem echten Zug gerammt wird. Ford setzte beim Absprung den rechten Fuß auf, drehte nach links und hörte dabei das Reißen der Bänder. Um Drehverzögerungen zu vermeiden, lehnte er eine Operation ab und spielte mit der Verletzung weiter, was das Hinken in der zweiten Filmhälfte erklärt





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